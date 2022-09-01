Алексей Текслер открыл новую школу на 500 мест в селе Кунашак

Образовательное учреждение построили по поручению губернатора Челябинской области

В селе Кунашак начало нового учебного года выдалось особенным. Здесь при участии губернатора Челябинской области Алексея Текслера сегодня состоялось открытие новой общеобразовательной школы на 500 мест.

Глава региона неслучайно открыл торжественную линейку в День знаний. Именно Алексей Текслер в 2019 году дал указание построить в Кунашаке новую школу, которую жители ждали еще с 1987 года. Именно тогда Кунашакский райсовет впервые принял решение о строительстве, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Я очень рад, что планы и решения, которые мы принимали, воплотились в жизнь. Здесь созданы все условия для учебы, спорта и занятий наукой. Уверен, что все это позволит вам, дорогие ученики, хорошо учиться. Помните, что ваши успехи — лучший подарок для ваших родителей и педагогов», — сказал губернатор в своем приветственном слове.

Здание строили около двух лет и сдали еще в конце 2021 года. Несколько месяцев ушло на лицензирование и улаживание ряда формальностей.

Директор школы Лариса Бакиева назвала строительство нового здания историческим событием. Старая школа была построена 60 лет назад и физически не вмещала всех учащихся — около 1000 детей из самого Кунашака, а также из двух ближайших населенных пунктов: поселка Лесного и деревни Канзафарова.

«Здесь есть просторные кабинеты, оснащенные по всем современным требованиям, два спортзала, огромный стадион с беговой дорожкой, библиотека с читальным залом, актовый зал с творческими кружками. Словом, все условия, чтобы дети могли получать качественное образование, а учителя — работать», — рассказала Лариса Бакиева.

Торжественная линейка началась по новым правилам — с исполнения гимна Российской Федерации и поднятия флагов: государственного, регионального, муниципального и школьного. Почетную миссию доверили лучшим ученикам школы — победителям олимпиад и общественным активистам.

После перерезания красной ленточки Алексеем Текслером, главой Кунашакского района Сибагатуллой Аминовым и директором школы Ларисой Бакиевой глава региона прошел с экскурсией по зданию школы. Побывал в его многочисленных классах и мастерских, где уже начались первые занятия. Осмотрел столовую, спортивные и актовый залы. Ознакомился со школьным стадионом, где предусмотрено футбольное поле с искусственным газоном, беговая дорожка, баскетбольная и волейбольная площадки.

«Сегодня Кунашакский район — один из районов, где в школах нет второй смены. Это очень важно, потому что во второй половине дня теперь можно заниматься дополнительным образованием. Так что школа будет полноценно загружена», — отметил Алексей Текслер.

Старое здание школы также останется в строю. Там продолжат учиться младшеклассники. Лариса Бакиева надеется, что в течение двух-трех лет старую школу удастся отремонтировать. Для этого Кунашак планирует подать заявку для участия в соответствующей федеральной программе. Проект капремонта уже готовится.

Губернатор напомнил, что сегодня новые школы также открываются в Миассе и Верхнеуральске. В ближайшее время откроется школа в Копейске. Всего в Челябинской области в настоящее время строится порядка 20 школ, еще столько же до конца года будут капитально отремонтированы.

«Потребность большая, особенно в новых микрорайонах. Это касается и Челябинска, и Магнитогорска. В принципе, везде, где идет новое строительство, потребность в школах существует», — отметил глава региона.