Ирина Гехт открыла новую школу в Миассе и «Кванториум» в Златоусте

Образовательный центр будет работать по концепции «от рождения до вуза»

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт посетила с рабочим визитом школы Миасса. Одна — новая и впервые открывает двери для школьников, во второй создали «Точку роста», а в третьей — ресурсный класс. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Красную ленточку перерезали в новом образовательном центре на бульваре Седова. Школа-сад на 800 мест (640 для школьников и 160 для дошкольников) будет работать под лозунгом: «от рождения до вуза». Миасские педагоги обещают создать преемственную программу обучения и воспитания, которая позволит минимизировать проблемы адаптации периода при переходе детей с одного уровня образования на другой.

В дошкольном отделении планируются к реализации программы раннего развития, физкультурного и художественного направлений, двухгодичная программа подготовки к школе. В образовательном центре созданы все условия для занятий футболом, баскетболом, волейболом, большим теннисом, настольным теннисом, шахматами и лыжными видами спорта.

В рамках внеурочной деятельности будут реализованы такие направления, как экология, каллиграфия, конструирование, программирование, моделирование одежды, кулинария и другие. Образовательный центр будет сотрудничать с местным домом детского творчества и IT-кубом. Школьники смогут принимать участие в конференциях, воркшопах, олимпиадах и конкурсах по различным приоритетным направлениям, в том числе IT-технологиям.

«Этот объект — синергия власти и бизнеса, Группа компаний „Папилон“ создала концепцию этого проекта „от рождения до вуза“. Я думаю, что дети здесь будут в безопасности, будут интеллектуально развиты, образованы и будут иметь блестящее будущее. Нам бы очень хотелось, чтобы это будущее они связали с родной Челябинской областью. Я думаю, у нас это получится: компания „Папилон“ — это еще и партнер научно-образовательного центра и будущего кампуса международного уровня, который появится на территории Челябинского государственного университета», — прокомментировала Ирина Гехт.

В школе № 31 миасского села Смородинка появился свой Центр естественнонаучного образования «Точка роста». А в миасской школе № 22 открыли ресурсный класс для детей с ментальными нарушениями и расстройствами аутистического спектра.



Также Ирина Гехт побывала в Златоусте, где на базе школы № 35 открыли детский технопарк «Кванториум». В школе выделено 8 кабинетов для размещения учебных кабинетов (физика, химия, информатика), а также квантов (хайтек, гео- аэро-, биоквантумы, робототехника).

«Мы долго ждали открытия „Кванториума“ в Златоусте, потому что это третий по величине город в Челябинской области. Безусловно, город промышленный, для которого технопарк — это необходимость. Его смысл в том, чтобы как раз соединить производство и образование. Те лаборатории, которые мы сегодня видим — квантумы, они как раз направлены на развитие компетенций детей, формирование тех навыков, которые пригодятся при выборе профессии», — рассказала Ирина Гехт.

Она пояснила, что кванториум дает детям практические навыки, возможность реализации своего проекта. Всего в области будет шесть стационарных «Кванториумов».