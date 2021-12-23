В Челябинской области узаконили выплаты на детей с фенилкетонурией

Пособие будут индексировать каждый год

С 2022 года дети с диагнозом «фенилкетонурия» начнут получать ежемесячное пособие в размере 5 тысяч рублей. Такой закон в четверг, 23 декабря, приняли депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

«Сегодня на территории региона проживают 99 детей с фенилкетонурией. На каждого будет выплачиваться пособие в размере 5 тысяч рублей. Эти деньги помогут родителям приобрести дорогое спецпитание», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Пособие будет ежемесячным. Выплата положена на каждого ребенка до 18 лет независимо от финансового состояния семьи.

В 2022 году на эти цели в бюджете области уже заложено около 6 миллиардов рублей. Размер выплаты будет индексироваться начиная с 2023 года.

Ранее на большой пресс-конференции с журналистами губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что такую же выплату в будущем смогут получать дети с целиакией, — вопрос выплаты таким детям пособий решается.