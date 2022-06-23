В Челябинской области обнулили сельхозналог для сохранения рабочих мест

Принять меры для поддержки аграриев поручил губернатор Алексей Текслер

Депутаты Заксобрания Челябинской области продлили действие пониженной ставки единого сельхозналога в 3% до конца 2024 года. А для предприятий, которые сохранят штат своих работников или откроют новые рабочие места, ставка налога будет обнулена.

Напомним, с инициативой о поддержке сельхозпроизводителей выступил губернатор Алексей Текслер в своем обращении к ЗСО.

«Для поддержки развивающихся хозяйств и предприятий, для тех, кто расширяет производство, дополнительно привлекает кадры на село, предлагаю обнулить ставку ЕСХН на текущий и еще два года для тех налогоплательщиков, кто сохраняет или наращивает занятость от предыдущего налогового периода», — отметил Алексей Текслер.

Льгота будет способствовать привлечению рабочих кадров в сельскохозяйственную отрасль и повышению продовольственной безопасности региона.

«Сегодня категорически важно развивать сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, обеспечивать продовольственную безопасность страны и региона, в том числе за счет увеличения посевных площадей. И, конечно, при этом обеспечивать занятость на селе. Это вопрос не только экономический, но и политический», — пояснил Алексей Текслер.

Учитывая, что единый сельскохозяйственный налог полностью идет на пополнение местных бюджетов, выпадающие доходы будут компенсированы из областного бюджета. Ставка в 3% по единому сельхозналогу была установлена в регионе в 2021 году. По данным налоговой службы, за прошлый год ей воспользовались 778 аграриев. Им удалось сэкономить на налогах 51,7 млн рублей.

Принятые меры поддержки помогут аграриям сэкономить на налогах 49,6 млн рублей в 2022 году, 127 млн рублей — в 2023-м, 135 млн рублей — в 2024-м. Эти деньги они смогут направить на развитие и выплату зарплат.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Октябрьском районе Оксана Крель отмечает, что аграриям, действительно, существенно помогает снижение налоговой ставки. По ее словам, это может заставить выйти из тени предпринимателей, которые работали нелегально.

«Мы очень рады. Это очень большая поддержка. Может быть, это замотивирует тех, кто работал в тени, зарегистрироваться официально. Наше государство в результате получит, возможно, даже больше налогов. Налоговая нагрузка на предприятие уменьшается в два раза. Мы сможем на эти деньги выплатить премию рабочим, что-то приобрести. Сумма отчислений зависит от прибыли. Мы платили около 2 млн рублей в год, теперь платим 1 млн рублей», — отмечает Оксана Крель.

Сельхозпроизводители Челябинской области назвали своевременным решение о налоговых преференциях. По их мнению, мера поможет сэкономить на обязательных платежах в условиях кризиса. Это позволит избежать сокращения инвестиций в развитие и не экономить на зарплатах.