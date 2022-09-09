Трассу от Челябинска до границы с Казахстаном планируют расширить

Сквозная сеть автодорог пройдет по территории всей страны

В России планируют построить сквозную сеть автодорог через территорию всей страны. По предложению вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, одну из дорог предполагается проложить через Челябинск и Омск до границы с Казахстаном, сообщили в пресс-службе федерального правительства.

По информации кабинета министров, по поручению президента страны ведется работа над обеспечением связанности территорий от Санкт-Петербурга до Владивостока. Новые дороги будут связывать логистические центры, порты и железнодорожные узлы.

Маршрут пройдет по территориям 26 регионов. Ожидается, что реализация проекта новой дороги обеспечит ускоренное развитие более 50 субъектов. Будут построены обходы городов, расширены до четырех полос загруженные участки движения.

Марат Хуснуллин предложил расширить запланированный маршрут за счет дорог через Челябинск и Омск до границы с Казахстаном, через Горно-Алтайск до границы с Монголией и Китаем и через Владивосток до границы с Китаем и Северной Кореей.

Большая часть работ предусмотрена пятилетним планом развития дорожной сети, однако из-за их масштаба Марат Хуснуллин отметил необходимость увеличения финансирования.