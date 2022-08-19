Региональные дороги Карталинского района замкнутся в кольцо

Дорожники доложили Алексею Текслеру о своих планах

Губернатор Алексей Текслер продолжает работу на юге Челябинской области. Глава региона осмотрел только что законченный участок дороги Татищево — Кужебаевский — Париж, передаёт корреспондент Первого областного информагентства.

О реконструкции участка дороги в апреле 2022 года Алексея Текслера просили местные жители. Но, как выяснилось, дорога и так уже попала в планы областных властей.

Как сообщили губернатору представители подрядчика, ООО «Кизилдорстрой», отрезок в 4,34 километра обошёлся в 98 миллионов рублей. На сегодня фактически здесь осталось установить дорожные знаки. В «Кизилдорстрой» обещают пригласить рабочую комиссию уже к 10 сентября, хотя по планам срок сдачи работ в конце осени. Алексей Текслер поблагодарил дорожников и пригласил выходить на другие участки региональных дорог.

«В целом по Карталинскому району из 300 километров региональной сети около 100 — щебенка. Здесь, в районе Татищево, был щебень, вкатанный в асфальт. В наших приоритетах замыкать эти дороги в кольцо с выходом на трассу Южноуральск — Магнитогорск», — доложил губернатору министр дорожного хозяйства области Алексей Нечаев.

Отдельно министр остановился на планах по реконструкции дороги к деревне Горной, в том числе о ремонте моста через Нижний Тогузак. Во время наводнения 2013 года спасатели эвакуировали местных жителей, и разбитые дороги и мост представляли собой серьёзную угрозу.

Глава региона заметил, что всю сеть по качеству надо выводить на уровень 19-киометрового отрезка Париж — Джабык, который Алексей Текслер также осмотрел сегодня.