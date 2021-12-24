Строительный бум и новые скверы: итоги уходящего 2021 года

Первое областное информагентство вспоминает, что важное произошло в уходящем году в строительной сфере

Непростым называют завершающийся год эксперты строительной отрасли и застройщики. Подорожание строительных материалов, дефицит рабочей силы из-за ковидных ограничений и другие зачастую субъективные факторы стали вызовом для всей отрасли как Челябинской области, так и других регионов. Несмотря на это в области построены новые дома (где-то даже с опережением графика), запущены газовые сети и объекты водоснабжения. О строительстве жилья, инженерных коммуникаций и благоустройстве общественных пространств — в материале ИА «Первое областное».

Бум строительства частных домов

После спада в 2019 году в последние два года, по данным регионального Минстроя, наблюдается рост объемов жилищного строительства. В уходящем году в Челябинской области построено 7522 жилых дома: это 317 многоквартирных новостроек, населением — 7205 домов.

Причем это абсолютный рекордный показатель за все годы по строительству индивидуального жилья в регионе. Больше всего индивидуальных домов введено в Сосновском районе, Магнитогорске, Челябинске, Красноармейском районе. Ранее замгубернатора Сергей Шаль объяснил ИА «Первое областное», с чем связан такой строительный бум частных домов.

Возрождение детской филармонии





В региональном Минстрое среди знаковых объектов, где провели реконструкцию, в первую очередь отмечают детскую филармонию в Челябинске по улице Ворошилова. Работы проведены по региональной госпрограмме «Капитальное строительство в Челябинской области». Здание филармонии, 1972 года постройки, закрылось более 13 лет назад после того, как пришло в аварийное состояние. В 2018 году принято решение о проведении реконструкции. Работы длились несколько лет.

Старое здание отремонтировали, надстроили дополнительные этажи, рядом возвели еще один учебный корпус — в результате площадь филармонии увеличилась на 2000 кв. м. Сегодня это двухэтажное здание с панорамными окнами. На первом этаже располагается выставочный холл, который может использоваться под любые мероприятия. В новых помещениях занимаются около 200 воспитанников. На базе филармонии будет создана Школа исполнительского мастерства под кураторством Юрия Башмета, Игоря Бутмана и Дениса Мацуева.

Дорога жизни





Казалось бы — в больнице появился просто теплый переход. Но многие южноуральцы называют его дорогой жизни. В 2021 году надземный переход для челябинской ГКБ № 8 между зданиями построен для экономии времени на транспортировку пациентов. Переход соединил хирургический и терапевтический корпуса медучреждения. Его длина — 75 метров. Строительство вели с осени 2020 года. На сооружение «рукава», по которому можно перебираться из одного больничного корпуса в другой, не выходя на улицу, потратили 35 млн рублей.

Газ — в каждый дом





62 объекта газоснабжения в 24 районах и округах Челябинской области появились в 2021 году. Так, была проведена газификация частного сектора в поселке Ленинск Миасского округа, в Ашинском районе подведены газораспределительные сети к жилым домам на 11 улицах, газифицированы дома в деревне Чебакуль Кунашакского района, селе Париж Нагайбакского района. До конца года будут завершены работы еще по 20 объектам. По остальным — будут продолжены в 2022 году.

В 2021 году в Челябинской области начала действовать программа по так называемой социальной газификации. Жители домовладений могут получить бесплатное подведение газа до границ своего участка, если в их населенном пункте есть газораспределительная инфраструктура. Таких домовладений по области — 90 277. План-график по каждому объекту газификации можно найти на сайте регионального Минстроя.

«Чистая вода» для южноуральцев

В уходящем году жители ряда муниципалитетов Челябинской области в летний период жаловались на проблемы с водоснабжением. Во многих из них сети сильно изношены и требуют замены. Так, в поселке Вахрушево (Копейск), где происходили частые коммунальные аварии, нашли подрядчика на ремонт водовода.

Кроме финансирования работ из областного бюджета в регионе работает федеральная программа «Чистая вода». Она позволяет модернизировать старые и строить новые сети, чтобы обеспечить жителей качественной питьевой водой.

В этом году 470,4 млн рублей по этой программе были направлены на строительство и реконструкцию 6 объектов водоснабжения, 3 из которых будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года. Это реконструкция насосно-фильтровальной станции в Озерске, система водоснабжения в Красногорском поселении Еманжелинского района и централизованная система водоснабжения в Каслях.

Начали строить систему хозяйственно-питьевого водоснабжения Нязепетровска на водохранилище на реке Уфе и водовод в поселке Сухомесово. Определены подрядчики для реконструкции водозабора озера Серебры в Карабаше.

Комфортная городская среда





Третий год в Челябинской области под началом губернатора Алексея Текслера внедряется комплексный подход к благоустройству общественных пространств. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» потрачено 1252,9 млн рублей на благоустройство 129 общественных и 119 дворовых территорий в каждом муниципалитете региона.

Среди них — крупные объекты благоустройства: прибрежная зона парка у Вечного огня и парк в южной части Магнитогорска, в Челябинске — сквер «Сигнал» в Ленинском районе и набережная реки Миасс, проспект Неплюева в Троицке, улица Мира в Южноуральске.

В Троицке завершили первую очередь проекта «Парк культуры им. Н. Д. Томина», а в Нязепетровске построили набережную реки Нязи — это два проекта победителей всероссийского конкурса.

Расселение из аварийного жилья





Челябинская область стала одним из регионов страны, которые выполнили целевые планы по расселению аварийного жилья за 2021 год в рамках проекта «Жилье и городская среда».

Программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, планируется выполнить досрочно к концу 2023 года (ранее утвержденный срок — 1 сентября 2025 года). Это стало возможным благодаря допсоглашению Челябинской области с государственной корпорацией — Фондом содействия реформированию ЖКХ.

На Южном Урале до конца года запланирована сдача многоквартирных домов в Копейске, Златоусте, Магнитогорске, Еманжелинске, в каждом из домов профинансировано приобретение квартир для жителей аварийного фонда.

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