Магнитогорск стал лучшим моногородом России

С победой муниципалитет поздравил губернатор Алексей Текслер

Фонд развития моногородов РФ опубликовал рейтинг лучших монопрофильных муниципалитетов 2020 года. Одним из победителей был признан Магнитогорск, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.



Церемонию награждения в режиме видео-конференц-связи наблюдали губернаторы 11 субъектов Федерации, в том числе Алексей Текслер.

«В Челябинской области 16 моногородов. Есть их классификация по категориям, но я уверен, у нас все моногорода должны быть одной категории — развивающиеся. От всей души поздравляю всю команду Магнитогорска и его жителей с заслуженной победой в рейтинге моногородов. Мы называем Магнитогорск второй столицей Южного Урала. Благодаря в том числе градообразующему предприятию реализуем ряд больших, возможно, крупнейших в стране социальных, инфраструктурных проектов. Считаю, что Магнитогорск заслуженно попал в когорту лучших моногородов нашей страны», — заявил в ответной речи губернатор Алексей Текслер.

По мнению главы региона, один из лучших проектов, сейчас реализуемых в городе металлургов, — это парк «Притяжение», который строится по инициативе и при поддержке Магнитогорского комбината. Текслер поблагодарил председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова за решение вложиться в социальную инфраструктуру города. Кроме того, губернатор отметил активное обновление общественного транспорта в городе, развитие малого бизнеса, напомнил о проекте строительства двух школ и участие в проекте ВЭБ.рф «Пилотирование опыта Москвы по внедрению Целей устойчивого развития в моногородах Российской Федерации».

Текслер, впрочем, не забыл о других моногородах Челябинской области. Монопрофильные муниципальные образования особенно уязвимы, если в них закрываются градообразующие предприятия. В разное время с этим столкнулись Верхний Уфалей, Бакал, Карабаш. Сейчас эти города активно развиваются.

«Сейчас в каждом моногороде реализуются крупные инвестпроекты. Уверен, через несколько лет мы сможем показывать Карабаш как лучший малый город нашей страны. Мы работаем с каждым муниципалитетом. И, конечно, помогает нам в этом Фонд моногородов. Так, проект тепличного комплекса „Горный“ в Усть-Катаве — один из самых больших проектов теплиц для выращивания овощей закрытого грунта. Кроме того, сейчас мы реализуем проекты в Трехгорном, Миассе. В Миассе, в частности, строят термальный курорт. Совместная работа с Фондом уже приносит и будет в дальнейшем приносить результат», — рассказал губернатор.