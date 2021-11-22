Водозабор в Карабаше реконструируют за 168 миллионов рублей

Работы завершат в 2023 году

К 30 октября 2023 года администрация Карабашского городского округа планирует закончить реконструкцию водозабора озера Серебры. Это позволит обеспечить горожан качественной и безопасной питьевой водой. Аукцион на выполнение работ уже объявлен, победителя выберут 26 ноября. Начальная цена контракта составляет 167,9 млн рублей, следует из данных на сайте госзакупок. Средства направят из бюджетов трех уровней — федерального, областного и местного.

Водозабор озера Серебры является одним из двух источников для обеспечения жителей Карабаша питьевой водой. Его состояние вызывает опасения: объект построен в ХХ веке, он не отвечает современным требованиям, не обеспечивает безопасного водоснабжения. В июле этого года сообщалось, что проект реконструкции Серебрянского водозабора прошел государственную экспертизу. Документацию разрабатывала компания из Магнитогорска «Технологии комфортной жизни плюс».

«Проектом предусмотрена реконструкция насосной станции первого подъема, а также новое строительство станции очистки воды. Насосная станция первого подъема осуществляет подачу воды на станцию очистки. Вода по двум существующим водоводам подается в блок водоподготовки на очистку. После очистки вода насосами второго подъема подается через замерное устройство в два напорных резервуара чистой воды. Новым объектом станет станция очистки воды, которая будет использоваться для подготовки питьевой воды. Объем забираемой воды из поверхностного водоисточника — озера Серебры — составит 1865 кубометров в сутки», — сообщал ранее глава Карабашского городского округа Олег Буданов.

Чистую воду будут подавать преимущественно северной части города с перспективой развития и строительства микрорайона «Золотая горка».