Сергей Шаль: «В этом году южноуральцы активно строят индивидуальное жилье»

Замгубернатора Челябинской области — о буме ИЖС, обманутых дольщиках и новых социальных объектах в регионе

Каждый год в Челябинской области строят более миллиона квадратных метров жилья. В этом году почти вдвое вырос объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Почему южноуральцы стали чаще строить частные дома, какую социальную инфраструктуру готовят строители для жителей региона и что делается для решения проблем пострадавших дольщиков — в интервью ИА «Первое областное» рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

— Сергей Вернерович, какой объем нового жилья в Челябинской области планируется сдать в этом году?

— В прошлом году мы немного, на 0,01 процента, недовыполнили план федерального проекта. Такая погрешность допустима. Сейчас мы идем достаточно уверенно. План на этот год по вводу жилья — 1,670 млн кв. м, уже сейчас введено 895 тысяч кв. м. Самое главное, что мы идем с ростом относительно прошлого года — на 30 процентов. Есть все основания полагать, что план по вводу жилья мы выполним. Конечно, помогает в этом льготная ипотека и другие механизмы.

Пока в первую очередь этот рост идет за счет индивидуального жилищного строительства. За семь месяцев жители построили 611 тысяч кв. м жилья — это в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего объемы по ИЖС на данный момент в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Красноармейском и Сосновском районах. Так что в этом году южноуральцы активно строят индивидуальное жилье.

— А с чем вы связываете этот бум индивидуального жилищного строительства? При этом стройматериалы подорожали.

— Рост цен на строительные материалы как раз и спровоцирован потребностью людей возводить дома. Люди кинулись строить, потому что поняли, что сейчас у них есть такая возможность. Раньше люди тратили значительную часть своего бюджета на отдых, путешествия, рестораны, покупку техники, одежду и другие нужды.

Потребность в этом за счет пандемии резко сократилась, и люди осознали, что они могут осуществить давние планы по строительству своего дома. Кто-то дом начинал строить, и он стоял незаконченный, и в этом году работы восстановили за счет сэкономленных на других потребностях средств. Другие расширяют жилплощадь и так далее.





— По программе «Стимул» из федерального бюджета в Челябинскую область в 2021 году привлечены средства на строительство объектов социальной инфраструктуры и сетей. Что возводят на эти деньги?

— Да, в этом году более 745 миллионов рублей выделили по «Стимулу» нашей области. На эти средства ведется строительство школы в Академ Риверсайд. На этом объекте все положительно сложилось: подрядчик толковый, средства выделили, и мы хотели вводить школу в 2022 году, но введем уже в этом. С учетом лицензирования и других деталей открыть ее получится в октябре — осенью она начнет работать. Это в любом случае успех, потому что сдаем ее на год раньше, чем планировали.

Кроме того, средства по «Стимулу» в этом году направили на строительство внутриквартальных сетей водоснабжения и водоотведения в поселке Северный Сосновского района. Плюс дороги также участвуют в программе — это строительство двух дорог на северо-западе Челябинска и двух дорог в Магнитогорске. Школу и дороги мы построим в этом году. Обустройство сетей в Северном, где участки выдают многодетным семьям для строительства домов, закончат в следующем.

— Направлена ли заявка от Минстроя Челябинской области на участие в программе «Стимул» на следующий год, когда ожидается ответ? По каким объектам?

— В программе мы планируем продолжать участие, у нас есть заявка на ближайшие три года на получение более миллиарда рублей. Средства будут направляться на проекты в Сосновском районе, Челябинске, Еманжелинске, Магнитогорске. Мы считаем, что с большой долей вероятности нашу заявку поддержат.

— Программа «Стимул» — это одна из мер поддержки жилищного строительства. Что еще сейчас делается на федеральном и региональном уровне для того, чтобы увеличить темпы строительства жилья в регионе?

— Сейчас помощь от государства гражданам и застройщикам оказывается по разным направлениям. Та же льготная ипотека — это тоже господдержка: банк дает человеку заем под 6 процентов, а разницу между 11 и 6 процентами выплачивает государство.

Инфраструктурные транспортные кредиты — это ведь тоже работа, которая направлена на развитие городов, в том числе новых жилых районов. И наш регион заявился на получение этих кредитов именно на развитие транспортной системы: это и троллейбусная концессия, и метротрам.

По инфраструктурным облигациям Челябинская область была первой из субъектов, кто получил положительное решение от Дом.РФ, — это проект «Белый хутор». На прошлой неделе состоялся отбор по бюджетной гарантии, и заявка ЮУ КЖСИ была одобрена. В начале сентября застройщик уже ждет денег от Дом.РФ. Есть еще два проекта — микрорайон Парковый Премиум и клубный поселок Твоя Привилегия, которые также рассчитывают на получение инфраструктурных облигаций. Это достаточно весомая поддержка от государства.

Сейчас мы готовим заявку в Фонд Дом.РФ на реконструкцию очистных сооружений Челябинска. Это же тоже плюс для строительства жилья — новые очистные позволят подключать большие мощности.

Вообще, стройка сейчас на подъеме. И надо сказать, что даже в прошлый год, тяжелый из-за пандемии, строительство в Челябинской области практически не останавливалось.

— Уже два года Челябинская область вводит в строй новое жилье с привлечением эскроу-счетов. Все это сделано, чтобы избежать новых обманутых дольщиков?

— Конечно, эскроу-счета создавались в первую очередь для того, чтобы обезопасить дольщиков. Сегодня 154 дома в регионе строится с привлечением средств дольщиков, и 94 процента (146 домов) из них возводят по эскроу-счетам. Дольщик отдает деньги не строительным компаниям, а в банк, где они аккумулируются. А банк, в свою очередь, предоставляет кредит застройщику.

И если возникает какая-то проблема, то деньги дольщиков надежно лежат в банке. Конечно, банк, прежде чем выдать кредит, проверяет платежеспособность застройщика, его финансовую устойчивость, наличие у него залога и так далее. Согласитесь, что банк деньги отдаст под механизмы гораздо более защищенные, чем просто гражданин, придя к строителю.





— То есть сейчас можно говорить, что с рынка ушли недобросовестные застройщики?

— Да, конечно. Ушли мелкие компании, имеющие плохую финансовую устойчивость, фирмы-однодневки. В чем проблема последнего кризиса дольщиков, откуда это все взялось? Проблемы ведь случились только с теми компаниями, которые строили без собственных средств, только на деньги дольщиков.

У застройщиков была только земля. Они собирали деньги на один дом, на второй, третий. Чтобы закончить первый дом, перекидывали на него деньги со второго и третьего. Какое-то время это работало. Но как только случился финансовый кризис и новые дольщики перестали к ним приходить — цепочка разрушается, и появляются пострадавшие дольщики. Все те компании, которые строили на свои средства, устояли на рынке. Они и с эскроу-счетами сейчас без проблем работают.

Несколько лет назад, когда и появились пострадавшие дольщики, закон не запрещал строить только на средства граждан. Но ведь невозможно предусмотреть все кризисы. Законы же пишутся не для тех, кто их нарушает, а под граждан, которые их соблюдают. Сейчас приняты поправки в закон, которые исключают риски и максимально защищают дольщиков.

— Сколько на сегодняшний день остается недостроенных объектов в регионе? По скольким из них направлены документы в Фонд защиты прав дольщиков (Москва)?

— Сегодня из 62 объектов, которые есть в Едином реестре проблемных объектов, по 44 заключены соглашения, разработаны «дорожные карты». По 23 из них Фонд защиты прав дольщиков принял решение о завершении строительства. По каждому дому есть конкретный план, и работа ведется. Например, подрядчик работает на доме Доватора, 46. Еще по ряду домов готовятся аукционы на строительно-монтажные работы, которые должны начаться в этом году.

По 9 домам нет договоров с дольщиками, а значит, нет пострадавших граждан. Еще по 9 домам участники долевого участия по решению фонда уже получили денежные выплаты взамен непостроенных квартир.

— Отдельная важная тема — это переселение из аварийных домов. С каждым годом объем такого жилья только увеличивается. Успеваем расселять?

— По расселению аварийного жилья темпы в регионе достаточно высокие — больше чем на 20 процентов мы пока перевыполняем план. Область заключила соглашение с Фондом ЖКХ, и, благодаря тому, что мы идем по программе с опережением, средства выделят на реализацию дальнейших планов на два года раньше.

Сейчас в регионе для переселения из аварийного жилья строятся типовые десятиэтажные дома хорошего качества. Но не во всех районах есть объективная возможность строить такие дома. В таком случае людям предлагают переселиться в другой ближайший муниципалитет, отказов обычно нет, но случаи такие редки.

Уже практически нет практики, которая была раньше, когда масштабно переселяли жителей аварийных домов из районов области в Челябинск. Важно, чтобы люди оставались на местах. А наша задача — создать хорошие условия для жизни там, где у них уже есть родственники, рабочие места, где дети ходят в школу или детский сад. Для этого все есть: земля, инфраструктура, коммуникации, застройщики.





— В каких территориях наиболее остро стоит вопрос с расселением аварийного жилья?

— Таких территорий несколько — это Копейск, Сатка, Верхний Уфалей, Златоуст, Миасс, Магнитогорск. Программа работает по всей области. А самое большое количество домов для переселения еще остается в Челябинске. Общая площадь домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, составляет порядка 85 тысяч кв. м, их планируется расселить по областной адресной программе.

— Сколько человек в этом году получат новые квартиры по программе переселения?

— В 2021 году переселят более 4,5 тысяч человек из аварийного жилья в Челябинской области. Квартиры в новостройках получат жители Златоуста, Копейска, Кыштыма, Миасса, Челябинска, а также Еманжелинского, Катав-Ивановского, Нязепетровского, Сосновского районов.

— Большое количество жителей области обращается в соцсетях с просьбой переселить их из ветхих домов, но при этом их жилье не признано аварийным. Куда им обращаться?

— Жители должны понимать, что признанием дома аварийным и его сносом занимаются органы местного самоуправления. Жильцам нужно самим заказывать экспертизу, обращаться в муниципалитет, чтобы собрать комиссию по признанию дома аварийным. Не пройдя этот этап, дальше двигаться невозможно.

В программу переселения попадают только те дома, которые официально уже признаны аварийными и подлежащими сносу. Расселяют дома в порядке очередности, в первую очередь из тех домов, где максимальна степень износа несущих конструкций, которая может угрожать жизни и здоровью проживающих в этом доме.

— Какие детские сады и школы строятся сейчас в регионе?

— Сейчас ведется строительство 9 детских садов общей вместимостью 1800 мест в Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Карталах. Работы по ним должны завершить в этом году. Кроме того, начинается строительство еще двух детсадов — в Челябинске по улице Шмакова и в Копейске на улице Грибоедова. По ним срок ввода — следующий год.

По учебным заведениям работы тоже продолжаются: пять школ общей мощностью 3400 мест должны ввести в эксплуатацию в этом году. Это объекты в деревне Сарафаново Чебаркульского района, в Верхнеуральске, в Кунашакском районе, в Копейске, и в Челябинске это школа в Академ Риверсайд, про которую я уже отметил опережение сроков сдачи.

В этом году также начали строительство школы в микрорайоне Вишневая горка поселка Западный Сосновского района. Завершить объект должны в 2023 году. Минстрой вместе с Минобром уже ведут совместную работу по составлению планов строительства дошкольных и общеобразовательных объектов на 2022 год.





— Какие новые спортивные объекты появятся в Челябинской области в этом году?

— Заканчиваем в этом году спортивно-тренировочный центр по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса «Рифей». Продолжается реконструкция бассейна «Строитель». Региональный центр олимпийской подготовки по хоккею по планам сдаем в следующем году. И пока основное здание строится, остальные проектируются. На одной площадке будет целый спортивный кластер. «Посадку» будущих зданий сделали таким образом, чтобы пострадало минимальное количество зеленых насаждений.

Большое количество физкультурно-оздоровительных комплексов сейчас строится по всему региону. Это ФОКи в Верхнем Уфалее, Брединском районе, Верхнеуральске, Еткуле. Строительство стадиона с трибунами продолжается в Сосновском районе. На следующий год запланировано ввести в эксплуатацию тренировочный каток «Трактор», ФОКи в Кусе и Копейске.

— Озвучивались планы по строительству новых объектов здравоохранения в Нязепетровске, Магнитогорске и Златоусте. На каком этапе работа по ним?

— Действительно, в регионе должны появиться в ближайшие годы крупные медицинские объекты. Это больничный комплекс в Нязепетровске; пристрой к зданию инфекционного корпуса для ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства» в Магнитогорске; больничный комплекс на 650 коек в Златоусте; строительство хирургического корпуса для областной детской клинической больницы. По этим объектам сейчас пока ведутся только проектные работы.

— Какая ситуация с фельдшерско-акушерскими пунктами?

— В 2021 году по линии Минстроя в регионе должны ввести в эксплуатацию 9 новых ФАПов в Саткинском (1), Увельском (3), Уйском (3), Чебаркульском (1), Южноуральском (1) районах. Проектирование и строительство этих объектов ведется «под ключ». То есть подрядчик сам организует всю необходимую работу для подготовки объекта к сдаче. Но в планах на следующие годы приобретать все же уже готовые ФАПы заводского изготовления. Это модульная конструкция, которую привозят на участок и ставят на фундамент.

— С 2021 года в Челябинской области начал действовать закон о комплексном развитии территорий. Администрация города с аукциона предоставляет компаниям участки, застройщик за свой счет выполняет проект. Какой функционал лежит на Минстрое при реализации таких проектов КРТ?

— Первым в Челябинской области заявился принять участие в комплексном развитии территорий город Копейск. Челябинск тоже направил документы на согласование по своим объектам. Один из них — это площадка на месте Каширинского рынка. Она входит в программу по инициативе правообладателя, а значит, он самостоятельно принимает решение о застройке и согласования по земле им не нужны, как это требуется по другим участкам.

Пока по КРТ область движется по намеченной «дорожной карте». Это хороший механизм, который мы будем использовать. Другие муниципалитеты тоже активно привлекаем. Заявки есть от Сосновского района, Миасса, Златоуста, Еманжелинска.

— Не могли не коснуться еще одной важной темы, которая находится на контроле губернатора и Минстроя, — это стройка домов в поселке Джабык после пожара. Для нашего региона это первый опыт, когда восстанавливают десятки домов после стихии. Трудно ли было организовать работу?

— В первую очередь необходимо сказать спасибо всем, кто помогал в ликвидации пожаров и продолжает сегодня помогать всем пострадавшим. Жители Южного Урала в очередной раз доказали, что для нас чужой беды не бывает. Даже сейчас многие продолжают привозить вещи, пишут в соцсетях и спрашивают, какая помощь нужна.

Восстановительные работы были организованы оперативно. Застройщики молодцы, откликнулись быстро. Они сами предлагали свою помощь, после пожара, который уничтожил десятки домов, они звонили, спрашивали, какие работы необходимо проводить. Работа проводилась совместно с жителями пострадавших поселков.

В Запасном и Джабыке сейчас строят 24 дома. Ожидаем, что с 15 сентября первое жилье будет передаваться законным владельцам. Надеемся, что в скором времени жизнь в Джабыке вернется в прежнее русло.