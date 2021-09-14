Алексей Текслер проверил ход реконструкции парка имени Томина в Троицке

Подрядчик обещает сдать объект в ноябре этого года

Алексей Текслер осмотрел ход реконструкции парка культуры и отдыха имени Томина в Троицке. Общественное пространство благоустраивают в рамках профильной госпрограммы, причем проект обновления парка в свое время победил на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах.

Реконструкции парк Томина ждал много лет, но, как сообщало ИА «Первое областное», даже после победы в конкурсе и выделения средств с началом работ возникли проволочки: определить подрядчика удалось лишь с третьего раза. С 1 мая работами занимается АО «Авиапромстрой», закончить объект подрядчики должны к ноябрю 2021 года. Его стоимость — более 277 миллионов рублей, кроме федерального гранта в финансировании участвуют городской и областной бюджеты.

Троицкий парк, как и большинство подобных объектов в Челябинской области, после модернизации будет совмещать функции культурной и спортивной точки притяжения. На сегодня здесь уже установлена карусель, обустраиваются беговая и велосипедная дорожки, идет монтаж трибун, укладывается тротуарная плитка. Проектом также предусмотрены скейт-парк и скалодром, а старое (и единственное в Троицке) колесо обозрения должно быть модернизировано.

Алексей Текслер, выслушав доклады представителей мэрии и подрядчика, заметил, что уже сейчас наблюдается отставание по срокам. Подрядчик пообещал, что к началу ноября 2021 года работы будут завершены, сейчас они уже выполнены на 99 процентов. Задержки он объяснил недостатками того самого проекта-победителя федерального конкурса. Губернатор напомнил об ответственности строителей.

Отдельный вопрос — озеленение. В парке при подготовке к реконструкции практически полностью снесены старые деревья и кустарники. По проекту предусмотрена высадка более чем 400 деревьев.

«Отсутствие зелени в парке — это невозможно. А саженцы высотой полтора метра не приживутся», — указал губернатор.

Глава Троицка Александр Виноградов объяснил, что сейчас планы по озеленению срочно пересматриваются. Будут высаживаться деревца высотой не менее трех метров, причем тех пород, которые приживутся наверняка.