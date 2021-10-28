В Нязепетровске завершили благоустройство набережной

Из федерального бюджета город получил 50 миллионов рублей на эти работы

В Нязепетровске Челябинской области завершили работы по благоустройству городской набережной по проекту «Родной берег». В прошлом году он вошел в число лучших на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах, сообщает региональный Минстрой. В пятницу, 29 октября, состоится торжественное открытие благоустроенной набережной.

Работа по благоустройству набережной велась на протяжении последних двух лет. Совместно с дизайнерами и проектировщиками горожане принимали решение о том, какой должна быть набережная, связывающая два района города. Идеи жителей воплотили в дизайн-проекте, который по итогам рассмотрения федеральной комиссией был признан одним из победителей федерального конкурса. В дальнейшем он стал основой при разработке проектных документов.

«На реализацию проекта „Родной берег“ из федерального бюджета город получил 50 миллионов рублей. На эти средства в соответствии с дизайн-проектом обустроена пешеходная зона с деревянным и плиточным покрытием, красивой подсветкой. Вдоль прогулочной зоны установлены лавочки разнообразных форм, деревянные навесы (перголы), урны для раздельного сбора мусора. Для детского отдыха организованы горки, деревянный комплекс с подвесным мостиком и скалолазной доской, большие качели»,— уточнили в региональном Минстрое.

Склон берега покрыли газоном, к посаженным ранее соснам добавили кусты барбариса. Над берегом теперь возвышается смотровая башня. Открытый спуск к воде по берегу выложен белым мрамором.