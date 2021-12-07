В Челябинске более 170 семей из аварийных домов переехали в новые квартиры

В 2021 году площадь расселенных квартир составила 7,5 тысячи кв. метров

В Челябинске продолжается переселение из ветхого и аварийного жилья. В 2021 году 173 семьи переехали в новое жилье из 13 многоквартирных домов и двух непригодных для проживания жилых помещений. По данным мэрии, общая площадь расселенных квартир составила почти 7,5 тысячи квадратных метров.

Помимо мероприятий по переселению, мэрия ведет работу по сносу аварийных зданий. С начала года 6 расселенных домов уже снесли по Копейскому шоссе, на улицах Стахановцев, Волгодонской, Ереванской и в поселке Стройгородок-2. Готовятся к сносу еще 12 домов по адресам: Копейское шоссе, 12, Станционная, 1, Новороссийская, 72, Зудова, 5, пер. 9-й Лобинский, 3, Карпенко, 74А, Краснознаменная, 7 и 23, Водрем-40, 13, Ереванская, 34, Нахимова, 12, Гидрострой, 10.

В мэрии сообщили, что в ноябре переселили граждан из многоквартирных домов № 34 по улице Ереванской, № 12 по улице Нахимова и № 10 по улице Гидрострой.

Напомним, в Челябинской области до конца 2023 года досрочно завершат расселение аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку региона на предоставление дополнительных средств для переселения южноуральцев из аварийного жилья. Деньги поступят по нацпроекту «Жилье и городская среда».