В челябинской ГКБ № 8 открыли теплый переход между корпусами

Он связал терапию и хирургию

В пятницу, 16 июля, в челябинской ГКБ № 8 открыли теплый переход, который связал терапевтический и хирургический корпуса, сообщает пресс-служба администрации города.

«Строительство теплого перехода началось осенью прошлого года. Это своеобразный подарок к юбилею больницы, которой в 2019 году исполнилось 85 лет. Протяженность перехода 75 метров, на его строительство из бюджета области направлено 35 миллионов рублей», — сообщают в мэрии.

На открытие теплого перехода приехали первый вице-губернатор Ирина Гехт, заместитель главы Челябинска Владимир Шамне, заместитель министра здравоохранения Дмитрий Тарасов и глава регионального ФОМСа Агата Ткачева. Они поблагодарили сотрудников больницы за нелегкий труд.

Сами медики называют теплый переход «дорогой жизни».