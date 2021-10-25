В Детской филармонии Челябинска откроют образовательный центр Юрия Башмета

Легендарный альтист и дирижер подписал соглашение о сотрудничестве

Известный дирижер и альтист Юрий Башмет в понедельник, 25 октября, посетил Детскую филармонию Южного Урала. Музыканту провели экскурсию по учреждению, познакомили с детско-юношеским симфоническим оркестром, а в конце встречи Юрий Башмет подписал договор о сотрудничестве с Челябинской государственной филармонией. На подписании документа присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Договор подтверждает то, что на площадке Детской филармонии создадут образовательный центр Юрия Башмета для юных музыкантов. В дальнейшем сформируют программу мастер-классов с известными исполнителями классической музыки, чтобы вдохновить школьников на занятия. Образовательную программу организуют в рамках проекта «Юрий Башмет — молодым дарованиям», цель которого — поиск и поддержка детей и молодых людей, обладающих творческим потенциалом в области искусства и классической музыки.

Во время посещения филармонии Юрий Башмет зашел на репетицию детско-юношеского симфонического оркестра. Во главе с дирижером Валерием Уткиным ребята сыграли для гостей музыкальную иллюстрацию «Тройка» из сюиты «Метель» Георгия Свиридова и Palladio Карла Дженкинса. Юрий снял игру ребят на смартфон, а потом сделал пару замечаний музыкантам.

«Музыка от оркестра — это не просто набор звуков. Это не трек на телефоне, включенный на всю громкость. Вы же не машина. Нужны интонации, энергия, характер, жизнь. Во время игры на альте звук зависит от веса руки, её вибрации, положения на грифе. Нужно этому учиться. Не бойтесь играть, ошибаться. А дирижер вас уж проконтролирует», — отметил Юрий Башмет.

Кроме того, музыкант заметил, что многие города могут только позавидовать Челябинску — детских филармоний в России мало. В Челябинске её возродили не так давно: она начала работать только в сентябре 2021 года, а до этого больше десяти лет находилась в запустении, пока не началась глобальная реконструкция здания.

«У нас замечательные педагоги, но, когда появляется дополнительная возможность приезжать мастерам своего дела, педагогам, музыкантам, давать детям свои навыки, свои возможности, раскрывать у детей их таланты, это здорово. Я благодарен Юрию Абрамовичу за то, что будет возможность нашим детям творчески расти», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также подобное соглашение было подписано с московской «Академией джаза», директором которой является Игорь Бутман.

Отметим, что власти и в дальнейшем намерены продолжать развивать Детскую филармонию Южного Урала. Алексей Текслер рассказал, что в следующем сезоне начнется подготовка второго корпуса филармонии с кабинетами для занятий. Также в планах на базе учреждения создать интернат, где ребята из области смогли бы жить и заниматься музыкой.