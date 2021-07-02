Челябинская область направила заявки на участие в программе «Чистая вода» на 2022 год

Проект позволяет за счет федеральных средств провести ремонт систем водоснабжения в регионах

Шесть территорий Челябинской области заявились на участие в федеральной программе «Чистая вода» (входит в национальный проект «Экология»). Об этом ИА «Первое областное» сообщили в региональном Минстрое. Участие в проекте позволит привлечь в регион дополнительные средства из федерального бюджета на ремонт систем водоснабжения.

Чтобы получить субсидии из федерального бюджета, в Минстрой России предоставляется заявка об участии с приложением необходимых документов, в том числе положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию по объектам.

С каждым годом количество таких заявок от региона растет. За 2019—2020 годы реализованы два проекта, в 2021 году выполнят еще шесть. На 2022 год Челябинская область подала заявку на 8 объектов.

«В соответствии с заявками, поданными муниципальными образованиями, подготовлена и направлена в Минстрой России заявка от Челябинской области на 1,3 млрд рублей по 8 объектам водоснабжения. Заявки поданы от 6 муниципальных образований (Озерский, Копейский, Карабашский и Челябинский (3 объекта) городские округа, Нязепетровский и Чебаркульский муниципальные районы). До 2024 года планируется реализовать более 30 объектов на общую сумму более 2,8 млрд рублей», — ответили в Минстрое Челябинской области.

В 2021 году по проекту «Чистая вода» регион смог направить на ремонтные и строительные работы 480,3 млн рублей: из федерального бюджета — 461,1 млн рублей, областного — 19,2 млн рублей. На эти средства идут работы по 6 объектам.

Это реконструкция системы водоснабжения насосно-фильтровальной станции в Озерске; реконструкция системы водоснабжения д. Барсучье Октябрьского района; строительство водовода для жилых домов по улицам Ивлева, Кольцевой, Рудной, Крестьянской пос. Сухомесово в Челябинске; строительство системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Нязепетровска, базирующейся на Нязепетровском водохранилище на р. Уфа; реконструкция системы водоснабжения Красногорского городского поселения Челябинской области; реконструкция централизованной системы водоснабжения в городе Касли Каслинского района Челябинской области (1-я очередь).

«Муниципальным образованиям также оказывается поддержка на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в рамках государственных программ Челябинской области „Чистая вода“ и „Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области“. В 2021 году в рамках этих программ выделено 329,7 млн рублей на 45 объектов водоснабжения и водоотведения», — добавили в министерстве.





Кроме федерального проекта «Чистая вода», господдержка на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры оказывается с участием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас с фондом заключены договоры по трем проектам: модернизация системы теплоснабжения пос. Энергетиков в Троицке; реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в Карабаше; реконструкция объектов городской инфраструктуры Магнитогорска — очистные сооружения правого берега.

Для Челябинской области тема ремонта сетей водоснабжения остается одной из самых актуальных. С мая жители региона, как правило владельцы домов частного сектора, отмечают перебои в подаче воды, а где-то и ее отсутствие. Из регионального бюджета на ремонт сетей направляются дополнительные средства.

Напомним, во время прямой линии с президентом России 30 июня жители разных регионов обратились к Владимиру Путину с жалобами на состояние системы жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на отсутствие чистой воды из-за старых сетей.

Глава государства сообщил, что на развитие системы ЖКХ готовы направить дополнительные средства — порядка 300 миллиардов рублей. При этом регионы должны активно готовить свои предложения для участия в федеральных проектах.