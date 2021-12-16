Копейску на расселение из ветхого жилья дополнительно выделили 514 млн

Горожане получат новое жилье на три года раньше, в 2022 году

В Копейском городском округе в начале 2021 года начала действовать программа расселения жителей из ветхо-аварийных домов. На это из областного бюджета выделили 324 миллиона рублей. Программа рассчитана до 2025 года, но благодаря дополнительному финансированию сроки сократили в два раза. Об этом сообщает администрация Копейского городского округа.



В декабре 2021 года Копейску выделили еще 514 миллионов рублей по инициативе губернатора области Алексея Текслера. Благодаря этому темпы расселения возможно ускорить.

Уже в 2022 году новые жилье получат все жители дома по улице Федячкина 8а. Там всего 8 квартир, жители семи из них оставили жилье ранее. Жителям оставшейся квартиры уже предложили временное жилье, пока для них не появится новое, но граждане отказались переезжать.

«Жители квартиры решили остаться в доме. Принудительно переселять граждан администрация не имеет право», — прокомментировал ситуацию начальник отдела жилищной политики Семен Парфилов.

Дом на улице Федячкина признан ветхо-аварийным еще в 2015 году и подлежит расселению до 2025, но теперь все его жители получат жилье раньше.