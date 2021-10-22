В Челябинской области на бесплатное подведение газа к дому подали более девяти тысяч заявок

Вступили в силу новые правила подключения домовладений по программе догазификации

С 18 октября вступили в силу новые правила подключения газового оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, сообщает региональный Минстрой. Догазификация доступна в тех населенных пунктах, где есть газораспределительная инфраструктура.

Программа не распространяется на тех, кто планирует использовать газ в коммерческих целях. В Челябинской области в рамках исполнения поручения президента разработан план по догазификации с бесплатным подключением домовладений к газу до границ участка до конца 2022 года. Проведена инвентаризация домовладений в населенных пунктах газораспределительными организациями, утвержден план-график догазификации.

«Общее количество включенных в план-график негазифицированных домовладений — 80 861 единица почти в 200 населенных пунктах. Догазификация домовладений рассчитана до 2024 года, в том числе около 10 000 домовладений по мере завершения реконструкции источников газоснабжения ГРС, принадлежащих ПАО „Газпром“. Пообъектный план-график по необходимости подлежит корректировке ежемесячно с учетом сбора заявок при утверждении изменений региональным штабом», — сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

На догазификацию на сегодня подано 9154 заявки. Началось заключение договоров на догазификацию, уже подписано 111 договоров. На 22 октября запланирован первый пуск газа в жилые дома по программе догазификации в Увельском районе.

О том, как бесплатно подвести газ к участку, — в инструкции ИА «Первое областное».