В Южноуральске в 2022 году будут газифицированы 94 жилых дома

Такое обещание на прямой линии губернатора Алексея Текслера дал глава города

8 декабря в ходе прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера к главе региона обратилась многодетная семья из Южноуральска. Жители поселка Планового пожаловались на проблемы с газораспределительной организацией и слишком долгие сроки бесплатной газификации их частного дома на улице Радонежской.



По словам главы семьи, дом по Радонежской, 14, в поселке Плановом Южноуральска стоит в планах подключения к газу на май 2023 года, причем сейчас семье предстоит решить несколько серьезных вопросов с частным владельцем существующего газопровода.

«ГРЭО просто обязано обеспечить подключение, частные организации тоже. У нас достаточно обширная программа газификации. Давайте спросим главу Южноуральска», — удивился такой проблеме губернатор.

Глава Южноуральска Ярослав Куленко оказался в курсе газовых вопросов поселка Планового. По словам мэра, действительно, возникают проблемы с подключением частных домов к частному же газопроводу. Поэтому уже в прошлом, 2020 году администрация разработала проектно-сметную документацию на строительство газопровода сразу на весь поселок, а не одну улицу Радонежскую. Строительные работы будут завершены в 2022 году.

«Действительно, первоначально планировалось газифицировать дома в Плановом в 2023 году. Но буквально вчера мы разговаривали с Газкомом, договорились, что сроки подключения домовладений будут смещены на 2022 год», — доложил Ярослав Куленко.

Алексей Текслер посоветовал мэру довести эти новости до жителей поселка. Контролировать ход работ по распоряжению губернатора будет региональный Минстрой.

Как сообщало Первое областное информагентство, в 2021 году в Челябинской области стартовала программа бесплатной догазификации частного сектора. Проект предусматривает полностью бесплатную прокладку трубы газопровода до границы частного домовладения. По данным Минстроя на середину октября, этой услугой решили воспользоваться более пяти тысяч семей.

Журналист ИА «Первое областное» также приводил подробную инструкцию действий для подачи заявки на участие в программе догазификации.

Кроме того, к губернатору с вопросом о газификации обратились жители деревни Селяево аргаяшского района. Они рассказали, что еще в 2009 году скидывались по 10 тысяч рублей на проектно-сметную документацию для проведения в деревню газа с нуля.

Алексей Текслер напомнил, что программа проведения газа в регионе в 2022 году будет профинансирована на полтора миллиарда рублей - это без учета отдельного проекта по догазификации, актуального для жителей Южноуральска. Селяево тоже есть в этих планах: на строительство магистрального газопровода и подключение жилого фонда здесь в 2022 году запланировано 27 миллионов рублей.

«Я постоянно пользуюсь информацией с сайта Минстроя по ходу газификации. Но, коллеги, это же целый квест, как у вас на сайте найти этот файл, да он еще и в формате pdf! Сделайте нормальную программу, чтобы жители могли сами получать информацию, а то они о статусе газификации вынуждены спрашивать губернатора!» - обратился заодно к сотрудникам министерства строителя области Алексей Текслер.