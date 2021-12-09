Челябинская компания получит 240 млн рублей на ремонт водопровода в Вахрушево

После решения ФАС в Копейске повторно выбрали подрядчика

Управление строительства Копейского городского округа повторно подвело итоги аукциона на строительство системы водоснабжения в поселке Вахрушево. В населенном пункте коммунальные сети несколько лет находятся в ненадлежащем состоянии из-за переполненных выгребных ям. Водопровод появится в 2023 году.

Ранее в аукционе побеждала челябинская компания «Спецстрой-2». С ней планировали заключить контракт на 281,7 млн рублей. Стоит отметить, что эта фирма в 2016 году строила в Вахрушево водовод протяженностью 7,5 км. Однако объект не смогли запустить.

На конкурс поступали жалобы от ГК «Континент» (Орск) и ООО «Стройтраст» (Москва), не участвовавших в торгах, а также от участников аукциона ООО «Подземные коммуникации» (Челябинск) и ООО «Сити Билдинг» (Екатеринбург). Они выражали несогласие с положениями конкурсной документации. Все жалобы ФАС России признало обоснованными, предписание выдали только по одной. Аукцион не стали отменять, но потребовали пересмотреть его итоги.

После повторного рассмотрения заявок победителем признали ООО «Подземные коммуникации» из Челябинска. Фирма получит на работы 239,9 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 288,9 млн рублей. Средства направят из областного бюджета. Всего рассматривались заявки от четырех компаний, включая «Спецстрой-2».

В администрации Копейска уже отметили, что решение ФАС не повлияет на сроки заключения контракта и ввода объекта в эксплуатацию. Согласно техническому заданию, строительство нужно провести за 20 месяцев, а подключить водовод к сетям инженерно-технического обеспечения необходимо не позднее 30 июня 2023 года. Его общая протяженность составит 15,4 км. Строительная площадка под магистральные сети расположена между поселками Потанино, Козырево, Вахрушево, под разводящие сети — в поселке Вахрушево.

«Выполнить комплекс мероприятий по строительству напорной канализации в полном объеме, в соответствии с контрактом и проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу, и в соответствии с действующей технической и нормативно-правовой документацией», — сказано в техзадании.

Обеспечить подачу воды в поселке Вахрушево должны были еще в 2016 году. Тогда на эти цели из бюджета Челябинской области направляли 32,7 млн рублей. В 2018 году прокуратура выявила факт ненадлежащего состояния системы водоотведения из-за переполненных выгребных ям. Копейский городской суд удовлетворил требования прокурора о том, чтобы обязать администрацию городского округа организовать надлежащее водоотведение и водоснабжение жителей поселка Вахрушево.

ООО «Подземные коммуникации», по данным базы «СБИС», работает с февраля 2012 года. Владелец и директор — Александр Важенин. Чистая прибыль компании в 2020 году составляла 4,1 млн рублей. Фирма состоит в Союзе строительных компаний Урала и Сибири и в Челябинском региональном объединении проектировщиков. «Подземные коммуникации» участвовали в 178 аукционах, победили в 77 из них. Общая сумма заключенных контрактов составляет 500,9 млн рублей. Компания уже занималась ремонтом и строительством водопроводов в Челябинске, Озерске, Кременкуле, Саратове, Сургуте, Иваново, Соликамске.