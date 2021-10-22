В Челябинской области благоустроят 16 сельских социальных объектов

Запланирован ремонт и строительство спортзалов, библиотек и клубов

В четырех сельских районах Челябинской области обновят социальные и спортивно-культурные объекты. Финансирование на благоустройство по госпрограмме комплексного развития сельских территорий увеличилось по сравнению с прошлым годом на 11 миллионов рублей и составило 137 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Помимо благоустройства до конца 2021 года завершится строительство дороги в Красноармейском районе, сельским жителям приобретут или построят более трех тысяч квадратных метров жилья. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий, в общем объеме 85,2 миллиона рублей, 71,2 миллиона из областного бюджета уже получили 53 семьи.

Новую дорогу протяженностью 8,2 км введут в эксплуатацию в Красноармейском районе, соединив село Пашнино с дорогой Канашево — Калуга — Соловьевка. В Увельском, Кизильском, Брединском и Верхнеуральском районах построят и реконструируют 16 объектов социальной инфраструктуры. На эти работы выделено 137,4 миллиона рублей. Одиннадцать объектов уже завершены, остальные пять обновят до конца года.

В Кизильском районе после ремонта уже открыли районную библиотеку, клуб в селе Полоцком. Капитально отремонтированы кровли школ в селе Кизильском, поселках Урал, Новопокровский и Карабулак. В поселке Сыртинском обновили детский сад и спортзал в местном клубе. В Измайловском заканчивают ремонт школьного спортзала. В Брединском районе капитально отремонтировали клуб в поселке Павловском, а также скоро откроется обновленный районный Дом культуры, для чего приобрели автобус. В поселках Бабарыкинском и Смеловском Верхнеуральского района также завершаются капитальные ремонты спортзалов в школах. В селе Кичигино Увельского района до конца года откроется большой современный культурно-досуговый центр.

«Основное условие программы по обновлению социальной инфраструктуры — местные жители и муниципальное руководство совместно решают, какие выбрать объекты для преобразований, что необходимо сделать для более комфортной и благоустроенной жизни людей. Например, Дома культуры — настоящие центры жизни для села, и за два года действия программы мы смогли их отремонтировать, сделать современными в восьми поселениях. В десяти селах обновлены и построены спортивные объекты. Замечательна программа и тем, что к средствам местных бюджетов и инвесторов 90% необходимых средств добавляется из федерального и регионального бюджетов», — прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства региона Евгений Недбайло.

Напомним, что в 2020 году по направлению благоустройства сельских поселений в программе работали четыре района — Увельский, Кизильский, Уйский и Нагайбакский. Отремонтированы четыре клуба, шесть спортивных объектов. В Фершампенуазе построена первая в области сельская лыжероллерная трасса.