От проблем с водой до индексации зарплат: чем жила Челябинская область на этой неделе

Редакция Первого областного информационного агентства представляет традиционный дайджест

На этой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проиндексировать зарплаты на региональных предприятиях, в Сатке началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом, а в Челябинском Камерном театре состоялся благотворительный спектакль «Продается детектор лжи». Самые важные и интересные события этой недели — в традиционном дайджесте ИА «Первое областное».

Новости правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам проблемных районов, жители которых в жару остались без воды, решить эту проблему как можно скорее.



Алексей Текслер подписал распоряжение по дополнительной поддержке инициативного бюджетирования. Согласно документу, муниципалитеты Челябинской области дополнительно получат 400 миллионов рублей на реализацию проектов жителей региона.



Губернатор принял участие в закрытиифедерального фестиваля «Весна студенческая», которое прошло в Нижнем Новгороде, и сообщил, что в 2022 году фестиваль примет Челябинск.



Алексей Текслер поручил проиндексировать зарплаты на предприятиях Челябинской области. Заявление глава региона сделал на заседании правления СПП.



Алексей Текслер провел презентацию обновленного проекта метро. Известно, что метротрамвай свяжет воедино все районы Челябинска.



Новости спорта

В Челябинске состоится традиционный полумарафон «Челябинские метеориты». Масштабное спортивное мероприятие пройдет 30 мая в рамках проекта «Забег.рф».



Параспортсмен из Челябинска Дмитрий Черняев стал чемпионом Европы по плаванию. Южноуралец завоевал золото на дистанции 100 метров брассом.



В сентябре этого года в Миассе откроется филиал челябинской хоккейной школы «Трактор». Набирать учеников начнут уже с 1 июня.



Городская среда

С наступлением жары жители нескольких сел Челябинской области пожаловались на проблемы с водоснабжением. Редакция ИА «Первое областное» выяснила, где в регионе будет проведен ремонт водопроводов.

На пешеходной части улицы Кирова ограничат скорость движения электросамокатов до 10 километров в час.

В Сатке началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом. Инициатором появления в моногороде такого объекта стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Хорошие новости

К концу лета этого года возле ЧелГУ появится амфитеатр с LED-экраном. Проектом предусмотрено создание сцены с амфитеатром на 300 мест на территории университетского кампуса ЧелГУ. Объект будет выполнен в виде логотипа вуза.

Университеты Челябинской области увеличат количество бюджетных мест. По некоторым направлениям их станет больше почти на треть.



Осенью этого года в Челябинской области появятся шесть новых ФАПов. Средства направят из федерального и областного бюджетов.



Резидентам индустриальных парков в Челябинской области обнулят транспортный налог. Льгота коснется грузовых автомобилей и автобусов, тяжелой гусеничной техники. Преференции будут действовать в течение пяти лет.

Родителям разрешили посещать выпускные в детских садах Челябинской области. В помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Новости культуры

Челябинский симфонический оркестр даст первый концерт на открытой площадке. Выступлением у памятника Курчатову Челябинская филармония откроет сезон летних концертов. Мероприятие запланировано на июнь.

В Челябинском Камерном театре состоялся благотворительный спектакль «Продается детектор лжи»,который посетила супруга губернатора Ирина Текслер. С этой постановкой в рамках благотворительного марафона Евгений Воскресенский и его коллеги объедут пять городов области.

Челябинский элеватор на десять минут стал объектом современного искусства. Такова была суть перфоманса, устроенного художниками в рамках выездной резиденции VI Уральской биеннале.

В Челябинске с 27 мая по 5 июняпройдет XII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». На сцене Челябинского театра оперы и балета им. Глинки покажут восемь спектаклей. Как отметили организаторы, в этом году им удастся провести самый масштабный фестиваль за всю историю.