Филиал школы «Трактора» в Миассе откроется в сентябре

Набор юных хоккеистов начнется с 1 июня

У филиала хоккейной школы челябинского «Трактора» в Миассе появилась дата открытия. Первые тренировки в ДЮСШ «Старт» начнутся с 1 сентября этого года. Набор в школу для детей 2013—2016 годов рождения начнется с 1 июня. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в союзе промышленных предприятий «За развитие Миасса», который выступает инициатором проекта.



Общественная организация также будет оказывать спонсорскую помощь, отметил исполнительный директор союза «За развитие Миасса» Анатолий Лобко. Он подчеркнул, что в центре города открылся ледовый комплекс. Еще одно здание планируется построить на Машгородке. По словам Анатолия Лобко, сейчас в Миассе создаются комфортные условия для молодых хоккеистов.

«15 мая на промоматче хоккеисты детской школы „Трактор“ встретились с миасским „Спутником“. И уже после первого матча мы получили конкретный результат: представители СШОР „Трактор“ пригласили на просмотр в Челябинск нашего вратаря 2007 года рождения»,— подчеркнул Анатолий Лобко.

Заниматься с детьми будут приглашенные тренеры основной школы «черно-белых». Открытие учреждения под брендом «Трактора» позволит миасцам развиваться внутри города, а затем приезжать на соревнования в Челябинск. Как подчеркнул директор СШОР «Трактор» Андрей Кудинов, в дальнейшем молодые хоккеисты смогут получить шанс попасть в главную школу.

«Они растут, показывают результаты — мы видим перспективу, приглашаем к себе на сборы. Смотрим. И если родители дают согласие, то размещаем спортсмена в Челябинске, устраиваем в школу и начинаем тренировки в основном составе»,— сказал Андрей Кудинов.

Отметим, сейчас объявлен набор детей 2013—2016 годов рождения. Запись начнется с 1 июня, а первые тренировки — с 1 сентября.

Напомним, соглашение о создании филиала школы «Трактора» в Миассе было подписано в сентябре прошлого года. На заключении договора присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Добавим, соглашение было заключено между гендиректором автозавода «Урал» Павлом Яковлевым и руководителем СШОР «Трактор» Андреем Кудиновым.