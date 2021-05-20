Резидентам индустриальных парков в Челябинской области обнулят транспортный налог

Мера поддержки будет действовать в течение пяти лет

Депутаты трех комитетов Законодательного собрания Челябинской области поддержали законопроект об освобождении резидентов индустриальных парков от уплаты транспортного налога. Льгота коснется грузовых автомобилей и автобусов, тяжелой гусеничной техники. Преференции будут действовать в течение пяти лет, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

«Налоговая льгота коснется грузовых автомобилей, автобусов и других самоходных машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу, кроме мотосаней и снегоходов. Все заинтересованы, чтобы Челябинская область развивалась, была точкой притяжения для инвесторов», — прокомментировал председатель комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Павел Шиляев.

В Челябинской области работают три индустриальных парка — «Станкомаш», «ММК-Индустриальный парк», «Малая Сосновка». Там работают 48 предприятий. В процессе создания находятся еще три индустриальных парка.

Объем налоговых отчислений резидентов ООО «ММК-Индустриальный парк» за 2020 год почти в пять раз превысил аналогичный показатель 2018 года и составил 190 млн рублей. Среднесписочная численность работников выросла в четыре раза и составила почти тысячу человек. Объем реализованной продукции также вырос в четыре раза и составил более 3 млрд рублей. Всего с 2016 года резиденты парка инвестировали в свое развитие более 750 млн рублей.

Льгота по транспортному налогу как дополнительная мера стимулирования резидентов и управляющих компаний индустриальных парков уже действует в Московской, Ленинградской, Свердловской, Курганской, Калужской, Ульяновской, Кемеровской, Волгоградской, Ярославской, Липецкой областях, Хабаровском крае, в республиках Мордовии и Удмуртии.

Планируется, что законопроект об освобождении резидентов индустриальных парков от уплаты налогов примут на ближайшем заседании Заксобрания Челябинской области 25 мая.