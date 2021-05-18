На идеи жителей по улучшению Челябинской области выделят еще 400 млн рублей

Алексей Текслер подписал распоряжение по дополнительной поддержке инициативного бюджетирования

Алексей Текслер подписал распоряжение, согласно которому муниципалитеты Челябинской области дополнительно получат 400 миллионов рублей на реализацию проектов жителей региона. В этом году на конкурс в рамках реализации программы инициативного бюджетирования было представлено 730 проектов, 308 из которых стали победителями. О принятом решении губернатор Челябинской области сообщил в ходе совещания с главами муниципалитетов.

«Распределено 750 млн рублей из областного бюджета. С учетом востребованности этого механизма и количества заявленных проектов сегодня я подписал распоряжение о направлении дополнительно 400 млн рублей. Задача главам, управлению внутренней политики и минфину максимально быстро довести второй транш, заключить дополнительные соглашения и начать контрактацию работ и их выполнение», — поручил Алексей Текслер.

Губернатор дал подчиненным на выполнение этой работы несколько недель, отметив, что медлить нельзя.

Напомним, что в рамках инициативного бюджетирования жители могли предлагать для реализации проекты по разным направлениям: от благоустройства до проведения культурно-массовых мероприятий.