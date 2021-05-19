Челябинский Большой симфонический оркестр даст первый концерт на открытой площадке

Выступлением у памятника Курчатова Челябинская филармония откроет сезон летних концертов

Большой симфонический оркестр Челябинской области под управлением Адика Абдурахманова впервые выступит на открытой городской площадке. Концерт запланирован на июнь, точная дата станет известна позднее.



"Мы никогда еще не играли под открытым небом, но идея отличная! Мы всегда рады попробовать что-то новое", — прокомментировал Первому областному информационному агентству руководитель оркестра Адик Абдурахманов.

Спонтанно возникшая идея была поддержана и директором Челябинской филармонии Алексеем Пелымским. Он считает, что открытые концерты в Челябинске надо сделать регулярными.



"Площадка у памятника Курчатову — просто идеальна для выступлений. Концерт Большого симфонического оркестра — наш пилотный проект, мы откроем сезон летних концертов. Мы опробуем такой формат и уже этим летом дадим серию концертов и других коллективов филармонии на открытых площадках," — сказал Алексей Пелымский.

Так, с легкой руки Челябинской филармонии, лето-2021 в Челябинске задаст новую моду на открытые музыкальные выступления в парках, скверах и на площадях. Вход на них, разумеется, будет свободным.

