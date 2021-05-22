Аббревиатура ЧСЦИ означает «Челябинский центр современного искусства». Немецкая академия современного искусства DAKC (Deutsche Akademie der Künste in Chelyabinsk), которая заканчивает на этой неделе свою выездную резиденцию в Челябинске, а конкретно два куратора — художники из Кельна Леонид Харламов и Детлеф Шлагхек — вместе со студентами ЧГИК придумали перфоманс: легендарный Челябинский элеватор хоть на один день, хоть на несколько минут назначить объектом современного искусства.
Художник из Германии Леонид Харламов, который стал идейным вдохновителем и организатором акции, сообщил Первому областному информационному агентству, что помещать вывеску на заборе не разрешает собственник объекта, поэтому волонтеры просто подержат ее в руках. Рядом стоял сотрудник полиции, который четко следил за тем, чтобы забор с колючей проволокой остался неприкосновенным.
Под звуки саксофона табличку с надписью «Челябинский центр современного искусства» продемонстрировали собравшимся. Все достали смартфоны и одновременно бурно заплодировали.
Директор Челябинского Камерного театра Илья Коломейский также присутствовал на мероприятии и признался, что поддержит с удовольствием любую инновацию в сфере культуры и искусства.
Художник Леонид Харламов предложил челябинцам выходить к элеватору с пикетами каждый день и стоять хоть по несколько минут на вахте с табличкой о том, что здесь находится Челябинский центр современного искусства.
«Ваш элеватор — архитектурное достояние для города. Недооцененное, к сожалению. Меня это привлекло еще и потому, что в Гамбурге, где я живу, есть точно такое же здание, чуть поменьше, правда. Это бывший цирк, он тоже принадлежит частному владельцу. Он является памятником архитектуры. Собственник с ним ничего не делает, здание медленно рушится. Признаюсь честно, я считаю, что в этих руинах есть своя эстетика и очарование. В эпоху романтизма, в XVIII веке, было даже модно строить руины, чтобы украшать сады. Картинка разрушенного замка в лесу — это очень романтично, не правда ли? Ее создавали искусственно, чтобы было красиво. И в том, что на этом здании лежит отпечаток времени, определенно есть своя эстетика»,
— считает Леонид Харламов.
Акция продолжалась не дольше двадцати минут.
Сегодня, 22 мая, в 20:00 в арт-пространстве "Клоповник" состоится выставка студентов ЧГИК, которые десять дней брали уроки у художников из Германии. Кураторы проведут для гостей бесплатные экскурсии и расскажут, что за проекты в области современного искусства сделали курсанты DAKC.