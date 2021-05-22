Челябинский элеватор на десять минут стал объектом современного искусства

Такова была суть перфоманса, устроенного художниками в рамках выездной резиденции VI Уральской биеннале

Аббревиатура ЧСЦИ означает «Челябинский центр современного искусства». Немецкая академия современного искусства DAKC (Deutsche Akademie der Künste in Chelyabinsk), которая заканчивает на этой неделе свою выездную резиденцию в Челябинске, а конкретно два куратора — художники из Кельна Леонид Харламов и Детлеф Шлагхек — вместе со студентами ЧГИК придумали перфоманс: легендарный Челябинский элеватор хоть на один день, хоть на несколько минут назначить объектом современного искусства.





21 мая в 17:00 у элеватора собрались фанаты Челябинского элеватора, который с легкой руки архитектурного критика Павла Гнилорыбова , назвавшего монумент кукурузиной, теперь знают и в России.Художник из Германии Леонид Харламов, который стал идейным вдохновителем и организатором акции, сообщил Первому областному информационному агентству, что помещать вывеску на заборе не разрешает собственник объекта, поэтому волонтеры просто подержат ее в руках. Рядом стоял сотрудник полиции, который четко следил за тем, чтобы забор с колючей проволокой остался неприкосновенным.Под звуки саксофона табличку с надписью «Челябинский центр современного искусства» продемонстрировали собравшимся. Все достали смартфоны и одновременно бурно заплодировали.

«Ваш элеватор — архитектурное достояние для города. Недооцененное, к сожалению. Меня это привлекло еще и потому, что в Гамбурге, где я живу, есть точно такое же здание, чуть поменьше, правда. Это бывший цирк, он тоже принадлежит частному владельцу. Он является памятником архитектуры. Собственник с ним ничего не делает, здание медленно рушится. Признаюсь честно, я считаю, что в этих руинах есть своя эстетика и очарование. В эпоху романтизма, в XVIII веке, было даже модно строить руины, чтобы украшать сады. Картинка разрушенного замка в лесу — это очень романтично, не правда ли? Ее создавали искусственно, чтобы было красиво. И в том, что на этом здании лежит отпечаток времени, определенно есть своя эстетика»,

— считает Леонид Харламов.





Директор Челябинского Камерного театра Илья Коломейский также присутствовал на мероприятии и признался, что поддержит с удовольствием любую инновацию в сфере культуры и искусства.Художник Леонид Харламов предложил челябинцам выходить к элеватору с пикетами каждый день и стоять хоть по несколько минут на вахте с табличкой о том, что здесь находится Челябинский центр современного искусства.