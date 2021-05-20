Родителям разрешили посещать выпускные в детских садах Челябинской области

Решение принял областной оперштаб по коронавирусу

В Челябинской области сняли еще одно важное ограничение по коронавирусу: родителям разрешили посетить выпускные в детских садах. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Родители смогут прийти на выпускные в детские сады. Такое решение принято на областном оперативном штабе по коронавирусу. Напомним, ранее действовал запрет на посещение мероприятий в детсадах родителями. Но, учитывая текущую стабильную ситуацию с заболеваемостью и обращения южноуральцев, региональное правительство приняло решение о послаблении этого правила», — отметили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Праздник будет организован для каждой группы с участием родителей. В помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Напомним, все праздники в детских садах во время пандемии проходили без участия родителей и приглашенных аниматоров. Педагогический состав дошкольного учреждения справлялся своими силами, а утренники устраивали для каждой группы отдельно.