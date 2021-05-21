«Сказки Гофмана» и «О чем молчат камни»: на Международном фестивале балета в Челябинске покажут восемь спектаклей

Приедут балетные труппы из Омска, Уфы, Самары и Йошкар-Олы

В Челябинске с 27 мая по 5 июня пройдет XII Международный фестиваль балета «В честь Екатерины Максимовой». На сцене Челябинского театра оперы и балета им. Глинки покажут восемь спектаклей. Как отметили организаторы, в этом году им удастся провести самый масштабный фестиваль за всю историю.



Впервые на фестивале представят свои спектакли сразу пять театров из разных городов: из Омска, Самары, Йошкар-Олы, Челябинска и Уфы. Челябинская труппа подготовила балет-феерию «Сказки Гофмана». Артисты театра оперы и балеты им. Глинки работали совместно с французским продюсерским центром Franceconcert. Премьерный показ спектакля состоится в первый день фестиваля.

«В постановке задействованы ведущие солисты оперы и балета, артисты хора, оркестр и практически весь состав балетной труппы. „Сказки Гофмана“ — это спектакль, вдохновленный произведениями немецкого писателя-романтика, повествует о любовных неудачах героя. Три драматических страсти, три недоступные женщины: механическая кукла Олимпия, прима-балерина Антония и жадная соблазнительница Джульетта»,

— рассказали о балете в пресс-службе театра оперы и балета им. М.И. Глинки.

Продолжит фестиваль 30 мая балет «Эсмеральда» от Омского государственного музыкального театра. Спектакль поставлен по мотивам романа «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. 1 июня состоится вечер одноактных балетов от театра оперы и балета Самары — в программе «Вариации» на музыку Жоржа Бизе, «Болеро» (музыка Мориса Равеля) и оперетта без слов «Штраусиана» на музыку Иоганна Штрауса.

3 июня на сцене — балет «Бахчисарайский фонтан» Марийского академического театра имени Эрика Сапаева. Завершат фестиваль 5 июня два одноактных балета от Башкирского государственного театра: на сцене покажут спектакли «О чем молчат камни» и «Свет погасшей звезды».