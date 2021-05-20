Челябинск примет фестиваль «Российская студенческая весна» в 2022 году

На Южном Урале проведут творческий конкурс среди учащихся колледжей и техникумов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в церемонии закрытия всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна — 2021». Мероприятие состоялось накануне вечером в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба главы Южного Урала.



Во время праздника организаторы назвали регионы, которые примут фестиваль в 2022 году. 30-е юбилейное событие состоится в Челябинской и Самарской областях, Ставропольском крае и Республике Татарстан. В столице Южного Урала проведут «Российскую студенческую весну» для учащихся колледжей и техникумов. Это будет первый в России подобный фестиваль. Ранее за звание победителей конкурса представители средних профессиональных учреждений соревновались наравне со студентами вузов.



«Я очень рад, что в следующем году в Челябинске пройдет первый фестиваль творчества студентов средних специальных учебных заведений. Это большое событие в масштабах всей страны. Надеюсь, оно запомнится всем на долгие годы. Мы соберем у себя лучшие творческие коллективы со всей страны, организуем большое количество мероприятий и конкурсов. Обязательно будем вовлекать креативную молодежь со всего региона», — отметил губернатор Алексей Текслер.





Также глава Южного Урала поздравил студентов, победивших в финале «Российской студенческой весны — 2021». Коллектив «Виктория» из УралГУФКа завоевал первое место в танцевальном направлении, а театр танца Deep Vision из ЮУрГУ стал лидером в театральном направлении. Михаил Казаковцев, студент МГТУ им. Носова, получил диплом лауреата третьей степени в журналистском конкурсе.



Отметим, что в Челябинской области уже проводился фестиваль «Российская студенческая весна» — в 2012 году. Мероприятие проходило под девизом «Весна на Высоте». Церемонию открытия устраивали в цеху белой металлургии ЧТПЗ «Высота 239». В тот год участниками фестиваля стали более двух тысяч студентов со всей страны.