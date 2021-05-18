Жители Еткуля и Еманжелинска остались без воды в аномальную жару

Губернатор поручил главам проблемных районов взять ситуацию под особый контроль

Жители еще двух районов — Еткульского и Еманжелинского — пожаловались на проблему с подачей воды в дома и социальные учреждения. Ранее подобная ситуация сложилась в Красноармейском и Нагайбакском районах. Годом ранее эти же территории страдали от отсутствия водоснабжения летом. Власти пытаются решить проблему подачей воды по графику, но напор остается недостаточным.

«Еманжелинск весь без воды, конкретно поселок Батуринский. Вода как бы есть, но ее нет, так как она успевает проскользнуть в игольчатое ушко. Если ограничивают подачу воды или дают по времени, то пусть дают ее так, чтобы она дошла до последнего крайнего потребителя. У нас который год такой бардак с водой. Решайте вопросы простых граждан и не занимайтесь отписками, как это было в прошлом и позапрошлом году. Приходят письма с ответами, которые не говорят ни о чем», — обратился в группе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте» житель поселка Батуринский Олег Костырев.

В администрации Еманжелинского района подтвердили, что от жителей поступают жалобы на подачу воды.

«Резкое увеличение разбора воды из сетей централизованного водоснабжения населением, связанное с жаркой погодой и отсутствием дождей, привело к потреблению питьевой воды в объеме около 5 тыс. куб. метров в сутки. В то время как объем резервуаров водопроводной насосной станции Еманжелинска составляет 5 тыс. куб. метров, суточный приход и расход воды в среднем составляет 4,5 тыс. куб. м. Повышенный разбор негативно отражается в целом на работе всей системы водоснабжения: снижается давление на отдаленных участках сети в частном секторе (данная проблема остро стоит в п. Батуринский), не поступает вода на верхние этажи многоквартирных домов, снижается резерв запаса воды», — ответили ИА «Первое областное» в администрации Еманжелинского района.

Сейчас обслуживающая организация проводит анализ ситуации в целом по поселению для принятия срочных мер: организации подачи воды по графику по разным районам города, подвоза воды тем жителям, к которым вода не доходит. Сегодня глава района проведет совещание, на котором определит пути решения сложившейся ситуации.

В Еткуле аналогичная ситуация с подачей воды. По словам местных жителей, она подается по часам, но даже в это время напор очень слабый.

«Обратите внимание на Еткуль, у нас тут бардак: воды в Еткуле нет, администрация обещает включать с 6 утра до 9 утра и с 18 часов до 23, но в данные часы вода идет еле-еле. Мы живем в двухэтажном многоквартирном доме, и на второй этаж она не доходит. Сын в садике даже в туалет сходить не может: нечем сливать. Дочь в школе, говорит, так же. Может, есть возможность помочь хоть школам, садикам и больнице. Жители-то потерпят, конечно», — обращается в соцсети к губернатору житель Еткуля Антон Контробаев.

«В селе Еткуль жители уже готовы поднять на вилы администрацию! XXI век, 2021 год, но у нас нет воды! Администрация, как всегда, пишет ересь про жаркую погоду и нехватку воды. Даже график решили составить и давать нам воду на целых 4 часа с 6 до 10 утра! Если в мае воды нет, то что будет дальше? Ведь все лето впереди! Если не могут справиться уже два года, то тогда пусть вводят режим ЧС», — эмоционально высказался другой житель села Еткуль Стас Карпов.

В администрации Еткуля жителям ответили, что из-за аномальной жары увеличилось потребление воды. Острую нехватку питьевой воды в мэрии отметили в селе Еткуль, деревне Печенкино и деревне Журавлево. Для восстановления объема воды местные власти приняли решение в этих населенных пунктах подавать воду по графику.

«С 17 мая вода в селе Еткуль подавалась по графику, однако не до всех улиц населенного пункта она доходила. В связи с этим администрацией Еткульского района принято решение о новом графике подачи воды по микрорайонам. Также будет осуществляться подвоз питьевой. Точный график и места остановок машин размещены на сайте», — добавили в администрации Еткульского района.

18 мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам Златоуста, Копейска, Сатки, Еманжелинска, Варненского, Брединского, Увельского, Нязепетровского и Нагайбакского районов взять на личный контроль вопросы питьевого водоснабжения. Также совместно с Минстроем этим территориям необходимо определить системные решения по стабилизации ситуации.

В этом году на модернизацию водоснабжения Челябинская область выделила 33,4 миллиона рублей. О том, где в регионе будет проведен ремонт водопроводов, ИА «Первое областное» рассказали в Минстрое Челябинской области.