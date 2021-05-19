Параспортсмен из Челябинска стал чемпионом Европы по плаванию

Дмитрий Черняев завоевал золото на дистанции 100 метров брассом

Челябинский параспортсмен Дмитрий Черняев стал чемпионом Европы по плаванию. На проходящем в португальской Мадейре турнире представитель Южного Урала завоевал золотую награду на дистанции 100 метров брассом. Об успехе атлета ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

«В Португалии с 16 по 22 мая проходит открытый чемпионат Европы по плаванию Международного паралимпийского комитета. По одной золотой и серебряной медали завоевали Роман Жданов и Дарья Пикалова. Победителями соревнований стали Дмитрий Черняев, Андрей Николаев и Виктория Ищиулова. Двукратными серебряными призерами стали Вячеслав Емельянцев и Игорь Плотников. По одному серебру завоевали Артем Исаев, Андрей Калина, София Поликарпова, Андрей Граничка, Анастасия Диодорова и Наталия Буткова. Роман Макаров завоевал две бронзовые медали, а Милана Щелокова, Ольга Потешкина, Дмитрий Григорьев, Дмитрий Бартасинский и Максим Никифоров — по одной»,— рассказали в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

В соревнованиях участвует 40 российских пловцов. Всего на чемпионат Европы приехали более 400 спортсменов из 47 стран мира. Добавим, на текущий момент в активе сборной России 21 медаль: пять золотых, девять серебряных и семь бронзовых. В медальном зачете национальная команда занимает промежуточное третье место, уступая лишь командам Италии и Украины.

Добавим, плавание — второй вид спорта по количеству разыгрываемых медалей на XVI Паралимпийских играх. Всего на Играх-2020 атлеты поспорят за 540 комплектов наград, 146 которых разыграют пловцы.