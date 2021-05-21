Алексей Текслер поручил проиндексировать зарплаты на предприятиях Челябинской области

Союз промышленников и предпринимателей выполнит социальные обязательства в рамках соглашения с правительством региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил членам Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области (СПП) провести индексацию заработных плат сотрудников. Рост доходов заводчан должен превысить инфляцию. Заявление глава региона сделал на заседании правления СПП.

«Обеспечение устойчивого роста реальных доходов населения — это важнейшая задача. Коллеги, я хочу обратиться к вам с поручением — обеспечить в этом году рост зарплат выше инфляции. Только так мы сможем достичь целевых показателей. Ряд регионов нас опережает, мы должны к ним подтягиваться», — сказал Алексей Текслер.

Как отметил глава региона, в прошлом году областной СПП выполнил обязательство по индексации зарплат. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, реальные доходы населения выросли.

«Мы в прошлом году, еще до пандемии, договорились об индексации заработных плат сверх инфляции. Это было сделано. По итогам прошлого года среднемесячная зарплата в реальном выражении, с учетом инфляции, увеличилась на 1,7%. Таким образом, наши договоренности соблюдаются. Я еще раз хотел бы выразить за это особую благодарность», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор отметил необходимость борьбы с безработицей. Осенью 2020 года без трудового дохода остались 93 тыс. человек. Системная работа позволила снизить показатель до 31 тыс. человек. Алексей Текслер рассчитывает, что в июле Челябинская область сможет выйти на докризисные значения по регистрируемой безработице.