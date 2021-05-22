В Челябинском Камерном театре состоялся благотворительный спектакль «Продается детектор лжи»

С этой постановкой в рамках благотворительного марафона Евгений Воскресенский и его коллеги объедут пять городов области

Благотворительный марафон, который стартовал в Челябинске, — это совместный проект фонда «Воскресение», созданного Евгением Воскресенским пять лет назад, и Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, основателем которого является Ирина Текслер. Спектакль «Продается детектор лжи» — только часть запланированных мероприятий.





«Этим спектаклем завершается первый благотворительный день марафона, посвященный Николаю-чудотворцу, первому меценату России. И начинается череда спектаклей, которые проедут по пяти городам области. По инициативе Евгения Воскресенского мы сделали 22 мая Днем благотворителя Челябинской области. В этом году наш марафон посвящен сбору средств для лечения и реабилитации больных ребятишек, которым помогает медицинский центра „Кия“», — комментирует Ирина Текслер.

Евгений Воскресенский отметил, что его фонд «Воскресение» помогает центру «Кия» уже пять лет, но впервые в этом году работает с Фондом 2020, и он очень доволен сотрудничеством.

«Мы играем сегодня благотворительный спектакль, и сыграем еще пяти в городах области Златоусте Миассе Южноуральске Кыштыме и Каслях, чтобы привлечь внимание к проблеме больных детей. Билеты стоят символические деньги — 200 рублей. Все средства, разумеется, будут переданы медицинскому центру „Кия“», — подчеркнул актер.

В спектакле заняты заслуженная артистка России Любовь Руденко и актер Сергей Шолох. Зал Камерного театра в этот вечер был полон.