В Сатке началось строительство спорткомплекса с искусственным льдом

Инициатором появления в моногороде такого объекта стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

В Сатке дан старт строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным ледовым покрытием. Его появления жители города ждут уже много лет. В декабре прошлого года было получено положительное заключение госэкспертизы на проект строительства спортивного объекта.

ФОК разместится на пустыре выше автостанции по улице Спартака. Раньше здесь располагалась центральная хоккейная коробка, которая никогда не пустовала. Здесь тренировались и дети, и взрослые, проходили соревнования районного и областного уровней. Сейчас вокруг территории строительства устанавливается ограждение и начались подготовительные земляные работы.

«Подчеркну, что строительство долгожданного спортивного объекта началось по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера и при финансовой поддержке Группы Магнезит — в рамках концессионного соглашения между администрацией Саткинского района и компанией ООО „СПОРТ-Инвест“», — рассказал глава Саткинского муниципального района Александр Глазков.

Контролировать ход строительства будет специально созданный штаб. В него вошли представители администрации Саткинского района, Фонда содействия развитию Саткинского района и генерального подрядчика — компании «Востокметаллургмонтаж». Появиться спортивный объект в городе должен уже через два года.