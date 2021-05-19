Более 1000 человек пробегут полумарафон «Челябинские метеориты»

Старт забега будет дан от ледовой арены «Трактор»

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В Челябинске состоится традиционный полумарафон «Челябинские метеориты». Масштабное спортивное мероприятие пройдет 30 мая в рамках проекта «Забег.рф». Генеральным медиапартнером полумарафона выступит медиахолдинг «Первый областной».

Впервые в истории полумарафон «Челябинские метеориты» состоится на улицах города. До 2021 года забег проходил в лесопарковой зоне. Трасса нынешних «Челябинских метеоритов» будет проложена от ледовой арены «Трактор» по Салавата Юлаева, через Академика Макеева по Университетской набережной до автомобильного моста по улице Северо-Крымской и обратно. Новый городской формат проведения забега, как надеются его организаторы, поможет привлечь большее число любителей бега.





«Большая часть забега пройдет вдоль берега реки Миасс. Трасса выбрана не случайно. Этот район принято считать „новым центром“ Челябинска и одним из экологически чистых его районов. Мы постарались создать для его участников максимально комфортные условия. Теплые раздевалки, камеры хранения и туалеты разместятся внутри ледовой арены „Трактор“. Пункты питания будут организованы примерно каждые 2,5 километра дистанции. Ожидается, что старт забегам даст прославленный легкоатлет чемпион Европы по марафону и почетный гражданин Челябинска Леонид Мосеев, чье имя носит полумарафон»,— рассказали ИА «Первое областное» организаторы забега.

Отмечается, что на финише каждый из участников на дистанциях 21,1 километра, 10,5 километра, 5 километров и 1 километр получит памятную медаль. Стартовый пакет участника включает фирменную футболку и раздаточные материалы.

Забег «Челябинские метеориты» состоится в воскресенье, 30 мая. Открытие стартовой площадки запланировано на 08:00. Первыми на старт выйдут участники на дистанции 1 километр, после них выйдут спортсмены на дистанции 21,1 километра, 10,5 километра и 5 километров. Награждение начнется в 12:30.

Регистрация для участия в полумарафоне открыта на сайте www.chelmarathon.ru.