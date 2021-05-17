Амфитеатр с LED-экраном построят возле ЧелГУ к концу лета

Рядом с объектом будет прогулочная зона

В Челябинске подвели итоги аукциона по выбору компании, которая построит возле главного корпуса Челябинского государственного университета сцену с амфитеатром. Единственным участником и победителем торгов стала строительная компания «Лига». Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.



Проектом предусмотрено создание сцены с амфитеатром на 300 мест на территории университетского кампуса ЧелГУ. Объект будет выполнен в виде логотипа вуза. Площадь амфитеатра составит 496,6 кв. м, сцены — 129,2 кв. м. Также в техническом задании указаны работы по освещению территории и созданию прогулочной зоны по периметру объекта. Запланировано и озеленение — устройство газона и живой изгороди, посадка деревьев и кустарников (липа, ива, сирень, пузыреплодник, можжевельник). Доступ в амфитеатр будут иметь граждане с ограниченными возможностями здоровья. Осенью 2020 года пресс-служба ЧелГУ сообщала, что на сцене установят LED-экран для трансляции обучающих материалов и фильмов.





Максимальная цена контракта составляла 16 млн рублей. Поскольку в аукционе участвовала одна компания, с ней заключат договор на эту сумму или меньше, если будет достигнуто соглашение об этом. Средства направит ЧелГУ за счет «приносящей доход деятельности». К работе подрядчик должен приступить сразу после подписания контракта. Завершить строительство амфитеатра и благоустройство территории следует не позднее 27 августа этого года.



По данным базы «СБИС», ООО Строительная компания «Лига» зарегистрировано в 2004 году в Челябинске. Фирма включена в общий реестр квалифицированных подрядных организаций, входит в союз «Уралжилкомстрой». Чистая прибыль в 2020 году составляла 43 млн рублей. Компания участвовала в 50 торгах, победила в 12 из них (общая сумма — 98,1 млн рублей). В 2020 году получала четыре контракта на выполнение капитального ремонта многоквартирных домов в Челябинске и муниципалитетах региона.