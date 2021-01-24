Ковидные паспорта, концерт в «Зарядье» и памятник врачам: чем жила Челябинская область на этой неделе

Первое областное информационное агентство представляет традиционный дайджест

Итоги уходящей недели — в традиционном дайджесте от ИА «Первое областное»

Челябинская область стала одной из первых по количеству побед в конкурсе грантов президента. Наибольшее количество грантов получили некоммерческие организации Магнитогорского городского округа.



В центре Челябинска появится памятник врачам, умершим от коронавируса.



Жители Челябинска, несмотря на морозную погоду, окунулись в крещенские купели. Фоторепортаж с одного из главных христианских праздников — на нашем сайте.

«Госуслуги» запустили тестовую запись на вакцинацию от COVID-19.



Москва в восхищении: в лучшем зале страны — «Зарядье» — дал концерт симфонический оркестр Челябинской филармонии. На сцене с приветственным словом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



В Челябинской области создали консорциум вузов и научного центра, возглавила его первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. Основная цель соглашения — консолидация ресурсов для развития науки и высшего образования в регионе.



Супруги из Челябинска уже полгода сдают «ковидную» плазму. Несмотря на то, что пара переболела еще в мае 2020 года, уровень антител у обоих до сих пор не упал.

Челябинская область приступает к полноценной массовой вакцинации населения. Более подробно о прививках, их стоимости и запретах можно узнать в нашем материале.



На «Солнечной долине» состоялась инспекция трассы в преддверии этапа Кубка мира по фристайлу, который пройдет в марте этого года.



Алексей Текслер провел совещание с главами муниципалитетов и дал им несколько поручений, в числе которых — не уклоняться от встреч с жителями и без перебоев подвозить детей к школам в морозы.



В Челябинской области не будут вводить ковидные паспорта.



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Ограничения продлеваются сразу на два двухнедельных периода.



Прививки от коронавируса не будут ставить в частных клиниках. Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, почему.



В Челябинске прошла несанкционированная массовая акция. Нескольких человек задержали сотрудники полиции.



В Челябинске на 69 году жизни скончался председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров.

