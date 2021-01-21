Алексей Текслер провел областное совещание с главами муниципалитетов. Глава региона дал ряд поручений руководителям территорий, среди них — не уклоняться от встреч с жителями. Ограничения, вводимые из-за пандемии, — не повод отказываться от личных приемов.
«В последнее время под предлогом различных ограничений по коронавирусу некоторые представители власти отказываются встречаться с людьми. Хочу напомнить, что проведение встреч с жителями, приемов по личным вопросам — это обязанность каждого представителя власти, и министра, и главы города, района и региона — всех руководящих должностей», — сказал Алексей Текслер.
Губернатор отметил, что в ближайшее время Контрольно-счетная палата региона проведет проверку открытости органов власти. Он напомнил, что графики приема граждан должны быть сформированы в каждом муниципалитете.
«Вы знаете, в каждой территории я встречаюсь с людьми. Очень жду момента, когда мы сможем вернуться в формат больших встреч, когда открыто часами обсуждали проблемы каждого муниципалитета с жителями», — сказал Алексей Текслер.
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