Никакого деления не будет: Челябинская область обойдется без ковидных паспортов

Не планируется введения и других форм подтверждения вакцинации

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Многие южноуральцы не раз задавали вопрос: будут ли людям, прошедшим антиковидную вакцинацию, выдавать какое-то подтверждение этого факта. Приводились примеры других стран, где привитым гражданам выдавали сертификаты, браслеты, а где-то даже вводили специальные бэйджи, информирующие о безопасности человека.

Этот вопрос сегодня обсудили на областном совещании губернатора Челябинской области с главами муниципалитетов, которое прошло в режиме видеоконференции. Глава региона отметил, что на Южном Урале не планируют вводить «знаки отличия» для тех, кто поставил прививку от коронавируса.

«Обращаю внимание, что на уровне области мы такую возможность не рассматриваем, делить людей по наличию антител в крови мы не будем. При этом вакцинация и создание широкой доступности вакцины — это основной приоритет, на котором мы сосредоточим наши усилия, в том числе на разъяснительной и организационной работе по вакцинации», — пояснил Алексей Текслер.

Снижать уровень заболеваемости коронавирусом в регионе планируют за счет формирования массового иммунитета. Когда количество заболевших и госпитализированных с COVID-19 начнет снижаться, можно будет говорить о поэтапном снятии ограничений.