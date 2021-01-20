Москва в восхищении: в лучшем концертном зале страны сыграл Челябинский симфонический оркестр

На вечере присутствовали министр культуры РФ и губернатор Челябинской области

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19 января в «Зарядье» дал концерт симфонический оркестр Челябинской филармонии. Вместе с маэстро Денисом Мацуевым музыканты исполнили шедевры русской классики — Второй концерт Сергея Рахманинова для фортепиано с оркестром и Пятую симфонию Чайковского.



Фото: пресс-служба правительства

Концерт приурочили к юбилею Челябинской области, и с приветственным словом на сцене выступил губернатор Алексей Текслер. Он отметил достижения оркестра и его руководителя Адика Абдурахманова и добавил, что отныне Челябинск и Южный Урал должны воспринимать по-новому — как важную точку на культурной карте России. А директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский подчеркнул, что концерт в «Зарядье» — самое знаковое событие для челябинской культуры за последние тридцать лет.



Фото: пресс-служба правительства



Концертом челябинского оркестра наслаждались министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Большого театра Владимир Урин и другие почетные гости. Министр культуры области Алексей Бетехтин порадовался, что челябинский оркестр сорвал шквал аплодисментов и выходил на бис:

«Мы счастливы. Переговоры о выступлении нашего молодого оркестра на самой современной концертной площадке страны шли практически с самого дня рождения коллектива, сюда очень сложно попасть, поверьте. Выступление Большого симфонического оркестра в «Зарядье» — событие, без преувеличения, эпохальное для области. Денис Мацуев, которого мы считаем крестным отцом оркестра, завершил свое выступление словами восхищения. Он признал, что добиться такого мастерства, такой высоты исполнения за полтора года — это невероятно и в этом неоспоримая заслуга руководителя оркестра Адика Абдурахманова. Выступление прошло на ура. Зал долго не отпускал наших музыкантов, они играли на бис. Летом наш оркестр даст концерт на одной на главных площадок Европы — в Золотом зале Венской филармонии», — добавил Алексей Бетехтин.

Челябинцы могут послушать коллектив в стенах филармонии уже 27 января: оркестр сыграет «Реквием» Моцарта вместе с лауреатом конкурса имени Чайковского флейтисткой Софией Виланд.