Алексей Текслер продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Работающие пенсионеры могут получить два больничных подряд и пособие в размере месячной зарплаты

В пятницу, 22 января, губернатор Челябинской области подписал распоряжение, которое продлевает режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет.

«Режим повышенной готовности в Челябинской области бессрочный. Сейчас подписано распоряжение о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Ограничения продлеваются сразу на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля.

Это необходимо, чтобы работающим пенсионерам оформили свежие больничные. Тогда пожилые южноуральцы смогут остаться дома, не боясь быть уволенными с работы, и получат пособие в размере месячной зарплаты.

