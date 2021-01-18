Челябинская область стала одной из первых по количеству побед в конкурсе грантов президента

Наибольшее количество грантов получили некоммерческие организации Магнитогорска

Челябинская область заняла 6-е место среди регионов России по количеству победителей в конкурсе Фонда президентских грантов. Также регион стал одним из лидеров в Уральском федеральном округе по количеству победителей. Подробнее об этом сегодня, 18 января, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Самый крупный грант в размере 3 237 907 рублей выиграла региональная общественная организация молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место» на реализацию проекта «Необыкновенные люди», который направлен на улучшение жизни молодых людей, страдающих различными недугами, в возрасте от 14 до 35 лет.

Больше половины разыгранных грантов получили проекты, представленные муниципальными образованиями Челябинской области. Среди них лидирует Магнитогорск.

«В первом конкурсе 2021 года 53 некоммерческие организации региона привлекли на реализацию своих социально значимых проектов более 64 миллионов рублей. Губернатор Алексей Текслер полностью перезагрузил работу этого направления в прошлом году: в разы увеличил сумму грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; организовал специальный конкурс грантов губернатора Челябинской области для СО НКО; в регионе впервые состоялся конкурс грантов губернатора для физических лиц»,— сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, Челябинская область становится лидером уже не в первый раз: в прошлом году проходил специальный конкурс Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции, и лучший результат показали организации Южного Урала: представленные НКО проекты выиграли более 37 миллионов рублей.