Памятник умершим от COVID-19 медикам установят в центре Челябинска

Идею расположить мемориал в сквере Андреевского поддержали в Заксобрании региона

Мемориал в честь медицинских работников, скончавшихся от новой коронавирусной инфекции, установят в центре Челябинска. О том, что памятник будет размещен на пересечении улиц Худякова и Воровского, сообщил председатель Городской думы Андрей Шмидт.

«Законодательное собрание Челябинской области поддержало нашу совместную инициативу по установке памятника врачам в сквере Андреевского», — прокомментировал ситуацию Андрей Шмидт.

Напомним, идея создания мемориала появилась у депутатов Гордумы в конце 2020 года. Подробности его возведения обсудят сегодня, 18 января, на попечительском совете.