В Челябинске прошла несанкционированная массовая акция

Событие завершилось достаточно мирно, хотя без задержаний не обошлось

Участники акции, несмотря на предупреждения сил правопорядка о ее незаконности, собрались на бульваре Славы и после некоторой паузы направились в сторону проспекта Ленина, а оттуда по пешеходной части главной магистрали города — к памятнику Курчатову. После двухчасового стояния на крыше ТЦ «Курчатов» подавляющая часть участников акции спокойно разошлась, однако нашлись те, кто вернулся назад на бульвар Славы.



Силы полиции и Росгвардии, стянутые к месту акции, сопровождали участников, сотрудникам ГИБДД пришлось экстренно обеспечивать безопасность дорожного движения и не допускать выхода митингующих на проезжую часть.

На данный момент акция завершена. В ГУ МВД по Челябинской области пока официально не комментируют количество участников акции и задержанных. Однако сотрудники полиции, стоявшие в оцеплении у памятника Курчатову, заверяли: задерживают только провокаторов и за попытки превратить мирное, хоть и незаконное мероприятие в бурную акцию протеста.

Добавим, известно, что несанкционированное собрание граждан прошло сегодня также в Магнитогорске. Однако там протест привлек в разы меньшее число сторонников.