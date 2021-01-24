В Челябинске на 69 году жизни скончался председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров

В правительстве Челябинской области смерть именитого промышленника назвали огромной потерей для экономики всей страны

Сегодня стало известно о смерти известного промышленника, руководителя Челябинского трубопрокатного завода, почетного гражданина Челябинска и области Александра Федорова. Ему было всего 68 лет. Что стало причиной смерти — не сообщается. Губернатор Челябинской области и региональное правительство выразили соболезнования семье и друзьям покойного.

Александр Федоров родился 1 февраля в Алтайском крае. В 1975 году окончил факультет «Двигатели, приборы и автоматы» Челябинского политехнического института и сразу же устроился на работу на ЧТПЗ.

«Прошел путь от слесаря до генерального директора ОАО «ЧТПЗ», последние годы возглавлял совет директоров предприятия. Во многом благодаря его высоким профессиональным и человеческим качествам, выдающимся организаторским способностям Челябинский трубопрокатный завод стал одним из флагманов отечественной промышленности, первым в стране внедрил новейшие технологии, соответствующие высоким стандартам „белой металлургии“»,— сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Александр Федоров был первым вице-президентом Челябинского регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей», инициатором и активным участником многих благотворительных проектов, общественником, а также многие годы представлял интересы избирателей Ленинского района в Законодательном собрании Челябинской области.

Помимо звания «Почетный гражданин» Александр Федоров имел также звание «Заслуженный металлург Российской Федерации», был награжден орденами Сергия Радонежского, Дружбы, Почета, а также знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» и многими другими наградами.

«Уход Александра Анатольевича Федорова — огромная потеря для Челябинской области, для экономики и промышленности всей страны. Светлая память об этом выдающемся человеке навсегда останется в сердцах его соратников, коллег и друзей, всех, кто его знал и ценил»,— добавили в региональном правительстве.

Редакция Первого областного информационного агентства также выражает соболезнования родным и близким Александра Анатольевича.