Текслер дал поручение без перебоев подвозить детей к школам в морозы

Речь идет об учащихся из отдаленных поселков Челябинской области

«Ситуация с погодой побуждает нас не расслабляться, особенно когда речь идет о детях. В области все образовательные организации работают в штатном режиме. В связи с низкими температурами и периодическим ухудшением погоды прошу обратить внимание на организацию подвоза детей в школы из удаленных населенных пунктов. Надо своевременно расчищать дороги, прогревать транспортные средства, следить за их техническим состоянием, своевременно проводить техобслуживание»,

— пояснил Алексей Текслер.