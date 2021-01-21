В четверг, 21 января, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов организовать бесперебойный подвоз детей в школы во время морозов. Эту тему глава региона понял на традиционном совещании с главами.
«Ситуация с погодой побуждает нас не расслабляться, особенно когда речь идет о детях. В области все образовательные организации работают в штатном режиме. В связи с низкими температурами и периодическим ухудшением погоды прошу обратить внимание на организацию подвоза детей в школы из удаленных населенных пунктов. Надо своевременно расчищать дороги, прогревать транспортные средства, следить за их техническим состоянием, своевременно проводить техобслуживание», — пояснил Алексей Текслер.
Январь на Южном Урале стоит холодный. Из-за морозов многие школьники вышли с зимних каникул гораздо позже, чем предполагалось. Очередное существенное понижение температуры будет в ночь на субботу, 23 января.
Вероятность отмены уроков в пятницу, 22 января, можно оценить по этой ссылке.
Новости ЗОЖивем Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Наше утро О здоровье Политические дебаты Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым ЭкоЛогика Южный Урал. Города Юридическая мясорубка Еще... Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Кредит недоверия Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом