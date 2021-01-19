В области создан консорциум вузов и научного центра

Основная цель соглашения – консолидация ресурсов для развития науки и высшего образования в регионе

Ректоры Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков, Челябинского государственного университета Сергей Таскаев, Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова Михаил Чукин и директор Южно-Уральского научного центра минералогии Уральского отделения Российской академии наук Валерий Удачин подписали сегодня соглашение о создании консорциума.



«Согласно распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, учебным заведениям, которые войдут в программу „Приоритет-2030“, будет оказываться поддержка. Поэтому шаг, который сегодня сделали три вуза и научный центр, очень важен. И, надеюсь, он не последний в деле консолидации кадровых, финансовых, материально-технических и иных ресурсов для развития высшего образования и науки на территории Южного Урала. Думаю, в кооперации мы достигнем гораздо большего, чем могли бы достичь поодиночке», — обратился к участникам консорциума министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.



Вузы, вошедшие в консорциум, по итогам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций, который проводит Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, имеют очень сильные позиции по направлениям научно-исследовательской и международной деятельности. Как предусмотрено Соглашением, коллегиальными органами управления Консорциума являются Координационный совет и Научно-технический совет.



Координационный совет возглавит председатель — первый заместитель Губернатора Челябинской области Ирина Гехт, которая курирует реализацию в Челябинской области государственной политики в сфере образования. Основная задача Совета — координация деятельности участников консорциума в решении текущих и перспективных задач его развития. Научно-технический совет консорциума объединит научный «цвет» Челябинской области, что обеспечит координацию работы научных подразделений участников консорциума при выполнении комплексных задач и инновационных проектов.



«Мы договорились вести совместную работу на достижение общих целей: развивать образование и прорывные проекты. Например, академическая мобильность поможет сэкономить средства и силы для обмена студентами, разработка совместных актуальных образовательных программ и поиск новых мест практик даст гарантию их трудоустройства. У каждого участника консорциума есть свои наработки, и теперь мы можем решать задачи на порядок выше. Например, учёные ЧелГУ продолжат разработку новых материалов, МГТУ наладит массовое производство, а наши коллеги из ЮУрГУ смогут использовать их в новых изделиях», — прокомментировал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.



Среди приоритетных тематических направлений уже сейчас выделены «Цифровая индустрия», «Экология» и «Материаловедение».

