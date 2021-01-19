«Госуслуги» запустили тестовую запись на вакцинацию от COVID-19

Какие опции доступны жителям Челябинской области

На этой неделе в России запустили тестовую запись на вакцинацию от коронавируса через портал «Госуслуги».

«С 18 января в тестовом режиме при обращении через „Госуслуги“ к сервису „Запись на прием к врачу“ гражданин сможет выбрать доступные пункты для вакцинации от коронавируса в тех субъектах РФ, медицинские организации которых корректно выполнили необходимую техническую настройку. Запись на вакцинацию также доступна в мобильном приложении „Госуслуги“», — прокомментировал ситуацию заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ России Олег Качанов.

Для жителей Челябинской области возможности портала пока ограничены.

«В Челябинской области сервис записи на прививку в полноценном режиме заработает только с 1 февраля. Технически мы к этому абсолютно готовы. Пока портал перенаправляет южноуральцев на страницу записи к врачу, а в феврале появится слово „вакцинация“ и возможность выбрать конкретную поликлинику», — рассказала информационному агентству «Первое областное» пресс-секретарь Министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Ольга Новацкая.



С февраля на портале «Госуслуги» можно будет вести дневник здоровья после вакцинации, а после второй прививки в приложении появится электронный сертификат привившегося. Предъявить его можно будет с помощью QR-кода прямо в приложении «Госуслуг».