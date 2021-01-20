На «Солнечной долине» проинспектировали трассу в преддверии Кубка мира по фристайлу

Соревнования пройдут в начале марта

На «Солнечной долине» состоялась инспекция трассы в преддверии этапа Кубка мира по фристайлу, который пройдет в марте этого года. В ходе проверки обсудили расстановку камер и качество и количества снега для проведения соревнований.



«Снега много, он заготовлен в стопроцентном объеме. У нас заготовлен достаточный запас, который позволит провести соревнования на высоком уровне»,— рассказал координатор подготовки трассы Алексей Иванов.

Также, по словам Алексея Иванова, миасский этап Кубка мира был признан одним из лучших в прошлых сезонах, поэтому устроители соревнований заверили, что будут держать высокий уровень и в этом году.

Отметим, перед стартом Кубка мира на территории «Солнечной долины» пройдут еще два соревнования федерального значения — Кубок России по сноуборд-кроссу, с 21 по 24 февраля, и финал Кубка России по фристайлу в дисциплине «ски-кросс», с 24 февраля по 1 марта. После их окончания начнутся работы по строительству трассы для Кубка мира.

Напомним, Кубок мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс» пройдет с 12 по 13 марта. В турнире примут участи более 80 спортсменов из 18 стран.